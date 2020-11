Kimberly Loaiza rompe el silencio sobre su supuesto embarazo en un nuevo video

Kimberly Loaiza, siendo la tiktoker más seguida de México y una exitosa youtuber ha tenido que afrontar cientos de rumores sobre su carrera y su vida personal, siendo uno de los más recientes un posible embarazo.

Desde su sorpresiva boda con Juan de Dios Pantoja, padre de su pequeña hija, los fanáticos de Kimberly han notado una repentina subida de peso, siendo el motivo principal para especular sobre un segundo hijo en su vida, esto ha llevado a la cantante de 'Bye, Bye' ha desmentir los rumores.

En un video publicado en su canal de YouTube, la mexicana, con treinta millones de seguidores en TikTok, explicó el porqué ha subido algo de peso y le pidió a sus fanáticos a no seguir esparciendo rumores falsos.

"Yo sé que todos piensan que estoy embarazada de nuevo, pero la verdad es que no, estoy pasada de peso por que necesito grasa para una operación que me haré, he comido mucho para poder subir de peso, por eso estoy usando ropa muy suelta" se sinceró Kimberly Loaiza.