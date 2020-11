Así se veía Vadhir Derbez en La Familia Peluche siendo el novio de Bibi

Dentro de la extravagancia de La Familia Peluche, Bibi Peluche era la única "normal" de la familia e irónicamente todos la veían como la niña "rara". Y uno de los momentos más graciosos e insólitos de la serie es cuando lleva a casa a su primer novio para que conozca a sus padres y hermanos.

"Pues ya se tardó tu novio", le dice Federica (Consuelo Duval) a Bibi. Luego su papá Ludovico (Eugenio Derbez) replica: "No es por intrigar pero quedó de llegar a las 5:00 y ya son las 4:59. Si es eso ahorita, que te espera cuando estés en el altar". Y entonces aparece Ricky, su novio, interpretado nada más y nada menos que por Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, el creador de la serie cómica.

Así se veía Vadhir Derbez en La Familia Peluche como el novio de Bibi

Vadhir Derbez comenzó en la actuación desde la infancia, participando en La Familia Peluche con apenas 11 años de edad, en la primera temporada que se transmitió en 2002 en las pantallas de Televisa.

Allí, interpretó a Ricky, un niño educado y adorable que estaba enamorado de Bibi y buscada agradar a sus padres. Pero Federica de inmediato reaccionó diciendo: "Ese Ricky es un niño rarito (…) me refiero a que es rarito como Bibi, no viste de peluche".

A pesar de su corta edad, Vadhir Derbez se mostró con mucha confianza actuando en La Familia Peluche al lado de su "novia", Bibi, interpretada por Regina Blandón. También dejó ver todo el talento que tenía para la comedia, género que ha explorado en su carrera de adulto, actuando en películas como How to be a Latin Lover y Como si fuera la primera vez.

Hoy en día, Vadhir Derbez tiene 29 años y es todo un galán que enamora a sus fans en sus redes sociales. Ahora luce el cabello más largo que en su niñez y teñido de rubio, llevando una apariencia bastante moderna y un tanto atrevida.

Y ahora no solo está enfocado en su carrera como actor sino en la de cantante, ya que acaba de lanzar el tema Buena Suerte, una canción tropical con una letra nostálgica que habla sobre extrañar a una persona amada.

