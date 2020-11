Meghan Markle abrió su corazón y confesó que sufrió aborto espontáneo en julio de este año

Meghan Markle es una de las figuras públicas más importantes de los últimos años, quien en esta ocasión, compartió el difícil momento que enfrentó tras perder a su segundo hijo.

Por medio de una columna de opinión llamada Las pérdidas que compartimos, Meghan Markle publicó en el diario The New York Times el duelo que vivió junto a su esposo, el príncipe Harry con quien se casó en 2018 y tuvo a su primer hijo, Archie en mayo de 2019. "Supe, mientras estrechaba en mis brazos a mi primer hijo, que estaba perdiendo el segundo", reveló la duquesa de Sussex, quien también detalló cómo se dio cuenta de que algo no estaba bien.

"Era una mañana de julio que comenzaba tan ordinariamente como cualquier otro día: preparé el desayuno, alimenté a los perros, tomé vitaminas, encuentra ese calcetín perdido, recoge el crayón rebelde que rodó debajo de la mesa. Echo mi cabello en una cola de caballo antes de sacar a mi hijo de su cuna. Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo", reveló la duquesa de Sussex, quien también detalló cómo se dio cuenta de que algo no estaba bien.

"Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a ambos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien", escribió.

Meghan Markle detalló que horas después, desde una cama de hospital, observó a Harry. "Horas más tarde, yacía en una cama de hospital, sosteniendo la mano de mi esposo. Sentí la humedad de su palma y besé sus nudillos, mojados por nuestras lágrimas. Mirando las frías paredes blancas, mis ojos se pusieron vidriosos. Traté de imaginar cómo nos curaríamos. Se le rompió el corazón mientras intentaba sujetar los pedazos rotos de los míos", indicó.

En la columna publicada este miércoles, Meghan destacó que decidió compartir su experiencia para invitar a las personas a ser empáticos unos con otros y preguntar "¿estás bien?". Asimismo detalló que perder a un hijo es un dolor insoportable.

Meghan Markle también habló sobre el movimiento Blacks Lives Matter ."Por primera vez, en mucho tiempo, realmente nos estamos viendo los unos a los otros, como seres humanos", publicó.

