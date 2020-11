'Conversaciones', la nueva apuesta del cine independiente en México

Conversaciones es la nueva cinta del director Eduardo Martínez Clorio, la cual está conformada por 10 historias que logran tener una conexión en diversos espacios de tiempo y que muestran la introspección del ser humano; así como sus relaciones con otros individuos y la nostalgia de lo que fue o pudo ser.

En entrevista con Publimetro, Eduardo Martínez Clorio explicó lo que significa esta cinta para él.

"Habla de las relaciones que tenemos con nuestra familia, nuestros seres más cercanos y los momentos que nos marcan en la vida, cuando volteas hacia atrás y dices '¿cómo llegué aquí?', ¿cómo abandoné ciertos sueños? o ¿cómo dejé pasar ciertas oportunidades? Al final creo que tiene que ver con la nostalgia de las cosas que no están y que estuvieron en algún momento pero con la posibilidad de qué se puede hacer ahora a partir del futuro y es un ejercicio de conciencia porque la mayoría de las cosas que pasan en la película con situaciones personales que me han pasado a mí o gente muy cercana", destacó.

Asimismo señaló que la cinta también muestra uno de los elementos esenciales de la comunicación humana.

"Desde hace más de 10 años tenía en la cabeza la idea de hacer una película que se llamara Conversaciones porque me gusta mucho el poder de la conversación. El elemento más básico de la comunicación humana es la palabra y una conversación es un fenómeno súper complejo que tiene que ver con lo que estás diciendo, qué no estás diciendo, qué estás tratando de decir y, no solamente en el aspecto verbal, sino corporal y en el contexto en el que están metidas las conversaciones, si no entiendes el contexto de una conversación puedes entender 'a' y cuando abres un poco más el contexto entiendes 'b' y en ese principio se basa película", afirmó Eduardo Martínez Clorio, quien también forma parte del equipo de escritores de Huevocartoon.

Conversaciones se comenzó a realizar a mediado de 2018 y forma parte de un proyecto independiente, el cual se creó con el apoyo de diversos conocidos y amigos de Clorio.

"No teníamos mucho dinero e intentamos obtener recursos de inversión a través de los fideicomisos, que están a punto de desparecer, pero nos lo rechazaron y entonces diseñamos una película primero con lo que teníamos y luego con lo que queríamos hacer, entonces esas dos circunstancias dieron como resultado que nos enfocáramos en hacer 10 historias cortas (…) Toda la película se filmó en la Ciudad de México y fueron locaciones prestadas, casas y departamentos de mis amigos, en la Universidad de la Comunicación, un hotel, una casa abandonada y adaptamos la historia para que luciera bien", comentó Eduardo Martínez Clorio.

El filme participaron siete guionistas y cuenta con las actuaciones de Alberto Estrella, Marco Treviño, Tato Alexander, Pia Watson, Gimena Gómez, entre otros.

"Usamos un instrumento narrativo para que las historias fueran más interesantes y no solo fuera una antología de cortos, entonces ahí fue cuando decidimos jugar con los tiempos, con la conexión de los personajes y así fue como se dio el concepto de la película y eso nos funcionó para poderla hacer en el tiempo que estimábamos", mencionó el cineasta.

¿Dónde verla?

A partir del 26 de noviembre la película se encontrará disponible en salas de cine de Cinemex y el 10 de diciembre se podrá ver en Apple, google play y Filmin Latino.

