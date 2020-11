Cuauhtémoc Blanco Jr. asegura que no usó "influencias" para participar en Masterchef México 2020

Cuauhtémoc Blanco Jr, hijo del exfutbolista y actual gobernador de Morelos, dio de qué hablar desde que se conoció que formaría parte del grupo de cocineros que estarían en competencia en Masterchef México 2020. Esto causó asombro, pero al mismo tiempo muchas expectativas, pues conocían esta faceta culinaria de este chico de 38 años.

Esto levantó comentarios, pues hubo quienes consideraron que seguramente sería uno de los favoritos en la contienda y que el estar respaldado bajo la figura de su famoso padre le favorecería incluso el llegar al final de este reality. Pero todo esto quedó atrás, pues con su inminente salida del show, él mismo se confesó y despejó dudas sobre esto.

Cuauhtémoc Blanco Jr. no usó "influencias" para participar en Masterchef México 2020

Tras su salida hubo tristezas, pero también momentos de agradecimiento y alegría, pues para este amante de la cocina, nada mejor que haber vivido la experiencia de preparar platillos en la cocina más famosa del mundo. Y aunque los jueces Betty Vásquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo fueron implacables en su última evaluación, él se despidió con la frente muy en alto y seguro de que hizo su mayor esfuerzo por destacar.

Otro aspecto que reveló a la audiencia es que no utilizó sus "influencias" para entrar al concurso. "Yo tuve que hacer mis pruebas, pasar los tres filtros y con ello logré mi acceso al programa. No usé e nombre de mi padre para nada de esto", dijo a través de uno de los micros en los que Diego presenta para las redes sociales.

Con esto disminuyen los rumores de un posible favoritismo dentro del exigente programa que ahora más que nunca demuestra que quien entra debe cumplir con todos los protocolos y normativas del espacio. "Me llevo grandes amigos, enseñanzas y sobre todo el agradecimiento de la producción que me abrió las puertas para demostrar lo que sé hacer en la cocina. Reitero, que en Masterchef México no hay prioridades. Hice todas mis pruebas, fui a todos los casting y gracias a ello, pude vivir esta bonita oportunidad", dijo.

