Leiden comparte su mensaje de igualdad a través de la música

Leiden es una cantante y compositora cubano-mexicana, que mantiene su paso firme en la música, que va más allá de compartir una canción.

“Como artista independiente ha sido un camino sinuoso y complejo lleno de momentos mágicos. Me hace sumamente feliz mi carrera, porque amo lo que amo. Por ahora, estoy buscando ser la productora de mis propias canciones. Canciones como Hasta salvarnos y Cumbia de luna roja, que es un homenaje aCelso Piña, con el que colaboré antes de que falleciera,pues han sido parte de mi trabajo creativo y empoderamiento artístico donde he llevado mi carrera. Me gusta tocar desde cafecitos de mi cuadra hasta el Festival Vive Latino, el Rock al Parque, entre otros”, comentó Leiden.

La cantautora recién lanzó el tema Hasta salvarnos, una canción social que convoca y une su voz a un movimiento solidario y de respeto hacia las mujeres, fue grabada junto al coro Mujeres en la Música y con la colaboración de Ximbo, MC, representante de hip hop nacional y activista de la Ciudad de México.

Este tema fue escuchado por primera vez en las pantallas del Estadio Olímpico Universitario en el marco del festival Tiempo de Mujeres este año.

“Es una canción que la compuse justo a principio de este año. Soy socióloga y siempre me he considerada como una mujer que está en contra de cualquier tipo de violencia y más cuando tiene que ver contra la violencia a la mujer. Por otro lado, creí que actualmente el movimiento feminista ha cobrado una gran fuerza a nivel mundial, sobre todo en América Latina, donde hay muchos paradigmas que necesitan ser reescritos, por eso como cantante utilizo la música como un altavoz y una posibilidad de comunicación”.

Leiden como compositora, cantante y productora con 10 años desarrollando su carrera musical, compartió un mensaje propositivo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemoró el pasado 25 de noviembre.

“Desde que comencé a componer, no lo hice por cantar, sino porque tengo algo que decir en cuanto lo que vivo y pienso. Una canción como Hasta salvarnos, lo que hace es entender la valentía, porque sabemos la situación de vulnerabilidad que vivimos”.

Por último añadió, “siempre he creído que hago música, porque tengo algo que decir”.

