Revelan audios de José José hablando mal de Anel Noreña

La actriz Alejandra Ávalos no da tregua, y tal como lo prometió hace unas semanas, filtró algunos audios inéditos de José José hablando mal de Anel Noreña, la primera esposa de El príncipe de la canción.

Las grabaciones fueron presentadas durante el programa De Primera Mano, y se escucha al intérprete del tema Almohada decir que su ex pareja y madre de sus hijos José Joel y Marysol Sosa, hubiese estado con él por interés.

"Fui la chequera de su vida, no el amor de su vida. Seguí manteniéndolos, yo le daba 10 mil dólares a la señora Anel por mes en esa época”, se oye en el audio.

“Trabajaba a diario, cuando el doctor dijo que esa garganta tenía que descansar y yo me pregunté cuánto había en el banco para tomarme un año sabático; se gastaron todo. Ahora resulta que yo soy el que tengo dinero y que ella vive de la caridad”, continúa.

Alejandra Ávalos dijo que el supuesto pleito legal con Anel Noreña no ha procedido a nada, pues hasta el momento sigue sin recibir ninguna demanda o notificación de las autoridades.

“No ha pasado nada, absolutamente nada. No me han notificado, no hay demanda, no hay una comunicación, no hay nada”, expresó Ávalos.

Aunque Anel planeaba demandar Alejandra por difamación luego de decir que José Joel no es hijo de José José, ahora Alejandra planea una contrademanda, debido a que la ex vedette sugirió que podría tener problemas mentales y consumir sustancias ilícitas.

“Lo estoy valorando en este momento, por el daño moral que se me ha hecho y el linchamiento mediático ha sido muy difícil en este momento para mí”, sentenció.

