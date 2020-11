Leticia Calderón posa en traje de baño a sus 52 años mientras juega con sus hijos en la piscina

Leticia Calderón acaba de terminar las grabaciones de la telenovela Imperio de Mentiras, finalizando así un exitoso proyecto que la llenó de satisfacciones profesionales y que cautivó al público por completo por la intensidad de su personaje.

De hecho, en su perfil de Instagram, la primera actriz de la televisión mexicana compartió una fotografía de las hermanas Cantú, protagonistas de la telenovela, llenando de nostalgia a sus seguidores. "Cuanto nos han cautivado #Lascantú en esta gran historia! Bravo, Bravo", "Las mejores", "Excelente actuación y la mamá de ellas ufffff lo máximo nos pusiste a reflexionar mucho con tu personaje", reaccionaron sus fans en la publicación.

Pero luego de una temporada de trabajo ardua en pandemia, ahora la recordada Esmeralda se ha entregado al disfrute y la relajación junto a sus hijos Carlos y Luciano, dedicándoles tiempo de calidad como siempre ha tratado de hacerlo durante toda su crianza.

Entonces, la actriz de 52 años deslumbró a todos sus fans al reaparecer en un traje de baño fucsia floral modelo enterizo, enamorando a su público y dando una lección de amor propio, demostrando que las mujeres en sus cincuentas pueden lucir hermosas.

En la imagen, compartida desde su cuenta alterna en Instagram @elhogardelety, compartió una foto desde una piscina, montada sobre los hombros de su hijo Carlos mientras estaba a su lado su hermano Luciano quien se mostraba eufórico y alegre disfrutando de un día al aire libre.

Los halagos no faltaron para Leticia Calderón, no solo por su belleza auténtica sino por ser un ejemplo como mamá. "Ya te admiro por LA MUJERONA QUE ERES haces de TODOOO y para todos además de ser divertida, ecologista, cocinas, haces manualidades, bailas, maestra, súper mega mamá, sigo a muchos artistas y gente que todo el mundo sigue PERO COMO TU NADIE!!", manifestó @mony_sousou. "Me encanta ver esta familia", agregó @arinita26