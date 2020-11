Reinas de belleza se unen contra maltratos y abusos de Lupita Jones

Hace unas semanas la reina de belleza Sofía Aragón, ganadora del concurso Mexicana Universal 2019, decidió romper el silencio y revelar que sufrió de violencia simbólica por parte de la directora del concurso Lupita Jones y de la organización del certamen de belleza.

La modelo de 26 años acusó a Jones de no pagarle ni un peso durante el tiempo que residió en la Ciudad de México, preparándose para el certamen internacional. Además, contó que se gastó todos sus ahorros, y que llegó un momento en el que no tenía dinero “para comer” o para ir al médico.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, compartió la reina de belleza.

A Aragón se sumaron otras reinas como Denisse Franco y Ximena Navarrete. “En cuanto a lo que menciona Sofía en su live, yo también les puedo decir que las cosas no son tan fáciles como las hacen ver y sólo las que vivimos la experiencia sabemos lo que hay detrás”, dijo Franco en su cuenta de Instagram.

“No soy quién para juzgar ni estoy acusando a nadie, pero las cosas pudieran ser diferentes y obtuviéramos mejores resultados si hubiera una mejor comunicación entre cada integrante de la organización y se trabajara como un equipo dejando de lado el ego con el único objetivo de obtener esa corona, les aseguro que si las cosas fueran así ya tuviéramos otra corona para nuestro país”, agregó.

Sin esperar, Lupita Jones salió en su defensa, y alimentó aún más la controversia con una escandalosa transmisión en su red social en la que desmintió a las modelos y las amenazó con contar sus intimidades: “Sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean. Desde la drogadicta, la alcohólica, etc. Muchas historias y de todas tengo para hablar”.

Especialmente se ensañó con Sofía Aragón, de quien dijo que era “depresiva”, “fría”, “manipuladora”, “calculadora”, “falsa” e “ingrata”, entre otros calificativos: “Llegaba desgarrándose las venas, arrastrándose, sin bañarse, en depresión total”, comentó.

En una entrevista para la revista Quién, Jones habló de la delicada situación que atraviesa en estos momentos, y del escarnio público que ha tenido que afrontar, especialmente después del desafortunado directo en el que insultó sin contención a las mises que se alzaron en su contra.

“Sí fue un grave error y me he comprometido a que esto no vuelva a pasar porque ninguna mujer merece que se le trate así, que se hable públicamente de esta manera de nadie”, dijo la directora de Mexicana Universal.

Ahora, reinas de belleza como Sofía Aragón, Cynthia de la Vega, Josselyn Garciglia, Wendy Esparza, entre otras, se unen en redes sociales con el hashtag #laverdaddetrasdemicorona, para revelar la verdad detrás de su corona.

“En días pasados ha habido una serie de declaraciones que han lastimado la integridad e identidad de muchas ex- reinas de belleza. Todas teníamos un mismo sueño, representar a nuestro país y los valores de las mujeres mexicanas ante el mundo; caminamos siendo fieles a perseguir nuestro objetivo a pesar de los obstáculos, buscando mantenernos firmes y agradecidas con la comunidad que apoya a los certámenes de belleza, incluidos amigos, familiares, fans, maestros y gente que durante el proceso confió en nosotras”, comienza el documento que compartieron en sus redes.

"Respetamos y valoramos el trabajo de cada una de nuestras compañeras, el esfuerzo, dedicación y determinación que hay detrás de la preparación para representar a un país, al igual honramos el compromiso de las personas involucradas en la organización que forman parte de la preparación y formación de mujeres dignas de representar a México, sin embargo, reprobamos categóricamente la ofensa, el dolor y el abuso emocional y psicológico al cual fuimos enfrentadas en este proceso”, aseguraron las ex reinas.

"Reiteramos nuestro compromiso de querer caminar juntas a favor de la mujer, particularmente apoyando la prevención y atención de cualquier tipo de abuso así como la agresión a la identidad. Queremos que las mujeres sean respaldadas al momento de querer cumplir sus sueños, es por eso que buscamos resaltar las virtudes y los dones que cada una tiene. Todas queremos que otras mujeres cumplan sus sueños a través de un liderazgo sano que cumpla con los objetivos de lo que esta plataforma representa".

"Exhortamos a levantar la voz y unirnos para que pongamos un alto a este tipo de abusos. Compartimos este documento como símbolo de unión y solidaridad a nuestras compañeras, maestros, colaboradores y todos los involucrados. Atentamente. Es reinas de belleza".

A la iniciativa cada vez se unen más mujeres.

