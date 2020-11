Bobo Producciones nuevamente en problemas por no pagar a ex empleado

Los problemas para Ari Borovoy, su hermano Jack y la empresa que manejan, Bobo Producciones, no terminan. Luego de las supuestas malas relaciones en las que se dice terminó con artistas como Litzy, Calo y Abel Talamantes de MDO, esta vez el coreógrafo Hugo Curcumelis reveló que la promotora no le ha pagado por su trabajo.

A través de un video en su perfil de Facebook, mismo que fue retomado por el programa de espectáculos Ventaneando, el bailarín refirió el incidente:

“A los que no me siguen en Instagram, este es un video… He hecho un trabajo para Bobo producciones de un proyecto que, pues no ha salido a la luz todavía y no me quieren pagar, literal no quieren, o sea ahora como les he reclamado y he puesto cosas en Instagram me ponen que no me van a pagar porque lo hice público”.

“A lo que voy es que… todos los artistas trabajamos por una remuneración y estudiamos para esto y dejamos muchos años de nuestra vida y nuestro cuerpo en esto y creo que es momento de que hagamos valer que nuestras cosas, que nuestro trabajo vale, que nuestro trabajo cuenta, nosotros hacemos mucho para que los shows se lleven adelante y gente como esta debiéndome ‘nada’ pero que para mí, hoy por hoy, es mucho dinero, este se lavan las manos”.

El coreógrafo suplicó la ayuda del público: “Les pido por favor que entren a las cuentas de Bobo Producciones y me arroben y arroben a Ari Borovoy para que me puedan pagar por favor, me han amenazado muchísimo de que si yo subo cosas no me van a pagar, pero llevan un año sin pagarme, se los pido por favor, hagamos comunidad”.

Bobo producciones y ari boroboy Paguen lo q deben!

El trabajo artístico debe ser respetado de una vez por todas! Publicado por Curcumelis Hugo en Jueves, 26 de noviembre de 2020

Muchos rumores apuntan a que la empresa ha tenido varios problemas con sus artistas, sin embargo, sólo la cantante Litzy compartió abiertamente que ‘existieron’ ciertas circunstancias en el contrato de negociación que le presentó la promotora con las que ella no coincidió y por ello decidió romper su relación laboral. Por su parte, Calo y MDO se limitaron a revelar que ha sido por la dificultad de la actual situación que decidieron optar por otro camino lejos de la empresa de los Borovoy.

