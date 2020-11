Jennifer Lopez deslumbra con un pantalón palazzo platinado y un blazer de brillantes

A Jennifer Lopez siempre la acompaña el brillo, a donde quiera que vaya. Y no solo el brillo de su personalidad vibrante y encantadora, sino los destellos de los ostentosos atuendos que usa cuando la ocasión lo requiere.

En Instagram, los fans recientemente estuvieron recordando el look que la diva del Bronx lució en la MET Gala 2019, donde acaparó las miradas del mundo entero con un exquisito vestido Versace de malla bordado en hilo de plata y lentejuelas, con un pronunciado escote en el área del pecho y una abertura que dejaba a la vista sus muslos.

En este video se observa cómo fue la preparación del look de Jennifer Lopez, en el que estuvieron involucradas al menos 8 personas que la ayudaron con el traje, los accesorios, el maquillaje y el peinado.

Pero para brillar, no necesariamente se tiene que usar un vestido de tal lujo. Usando pantalones platinados, puedes lograr un look elegante y además tener la comodidad que tanto se necesita en el día a día agitado que tienen hoy día las mujeres.

Entonces, puedes copiar este look de la intérprete de In The Morning: en una pasada postal familiar, J.Lo posó con un exquisito pantalón palazzo a la cintura, bordado con hilo de plata y lentejuelas, que combinó con un blazer platinado y un tank top negro, armando un look perfecto para las fiestas navideñas.

Pero así como vemos a la actriz y cantante de 51 años deslumbrar con sus exquisitos atuendos de lujo, su alma siempre será urbana y rebelde. Por lo que también puedes inspirarte en su estilo si quieres lucir más sencilla: en una reciente salida en Nueva York, se vio hermosa con un jeans roto de tipo holgado, junto con una playera blanca básica, botas rústicas y un maxi abrigo de piel.

