Muere mamá de Edith González

Un año y cinco meses después de que falleciera la actriz Edith González, luego de una larga lucha contra el cáncer, su mamá, la señora Ofelia Fuentes también perdió la vida.

Te puede interesar

Bobo Producciones nuevamente en problemas por no pagar a ex empleado Un bailarín de la empresa reveló que no le han pagado desde hace más de un año; pidió al público ejercer presión a través de redes

De acuerdo con el reportero del programa matutino Hoy, Sebastián Reséndiz, "Doña Ofelia cayó en una profunda depresión tras el fallecimiento de su hija #edithgonzález , al grado de que sus padecimientos se agravaron y hoy por la mañana murió en Cuernavaca rodeada de sus familiares".

Aprende a proteger tus aparatos electrónicos en casa Las variaciones de voltaje son más comunes de lo que podrías pensar, por eso hay que tomar medidas para evitar que tus flamantes compras del Buen Fin se estropeen.

A través de su cuenta en Twitter, el periodista afirmó que debido a la contingencia por el coronavirus, los actos funerarios de Doña Ofelia se realizan de forma privada.

Juntas de nuevo en el cielo. Ha fallecido doña Ofelia Fuentes, madre de #edithgonzalez , a los 89 años de edad. Descanse en Paz.

.

.

.

Debido a la contingencia, los actos funerarios de doña Ofelia se realizan en completa privacidad. pic.twitter.com/McntjILoPB — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) November 28, 2020

A principios de este año, Lorena Velázquez, una de las amigas más cercanas de la madre de la fallecida actriz, afirmó que Doña Ofelia no superaba la depresión que la aquejaba tras la pérdida de su hija.

¿Cómo ahorrar dinero al surtir la despensa? Aprende a economizar en el súper sin descuidar las necesidades de tu familia

La veterana actriz contó en entrevista al programa de espectáculos De primera mano, que la madre de Edith se encontraba en una casa de descanso en Cuernavaca en la que era asistida para tratar su depresión, ya que según Velázquez, la enfermedad la hacía creer que su hija aún estaba viva.

"Tiene gente que la trata muy bien", explicó en la entrevista. “"Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Edith haya muerto. "Ella lo único que te dice es 'bye Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?'. Para ella no ha muerto. Pobrecita".

#edithgonzalez falleció el 13 de junio de 2019 tras una férrea lucha contra el cáncer, y hoy, un año y cinco meses después, murió su mamá y eterna compañera Ofelia Fuentes. pic.twitter.com/n0umqomSa6 — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) November 29, 2020

TE RECOMENDAMOS VER