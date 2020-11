Actriz de Precious anuncia su próxima boda

La actriz Gabourey Sidibe, a quien recordamos por su participación en Precious y la serie Empire, pasa por un buen momento personal y profesional.

La nominada al Óscar como Mejor actriz, comparte su felicidad ante el anuncio de su compromiso con su novio Brandon Frankel.

"Le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y ella dijo "¡SÍ"! Estoy muy emocionado de pasar el resto de mi vida con la mujer más asombrosa, divertida, hermosa e inspiradora que he conocido. No podría imaginar una vida sin ti. Hacemos el mejor equipo, y hacemos que todo sea divertido y memorable. Me gustó, así que le puse un ?. Te amo hasta la luna y más allá", señaló Brandon en sus redes sociales.

La actriz, quien no ha tenido una vida fácil, ante los constantes ataques racistas y la discriminación, expresó su felicidad al publicar el siguiente mensaje:

"Es extraño que la gente piense que ya estamos casados, pero supongo que nuestros corazones e intenciones el uno por el otro son tan claros de ver. Mi mejor amigo me propuso matrimonio y ahora puedo abrazarlo para siempre. El hombre más divertido que he conocido. El humano más dulce que existe. @brandontour inventó una canción para cuando me pongo el sombrero por la noche. En el segundo en que parezco un poco estresado y abrumado, él entra en acción para hacerse cargo de lo que pueda por mí. Cada momento con él es una alegría".

Agregó, "él es el socio que pensé que era demasiado independiente para necesitarlo. He aprendido mucho sobre mí a través de él y me siento agradecido y emocionado de aprender más sobre el mundo entero con él a mi lado. ¡Mi pareja, mi mejor amigo, el papá de mis gatos, mis hombres, mi corazón, mi prometido!".

La actriz además del amor de pareja, también tienes una gran debilidad por los gatos.

La actriz ocupó los titulares en agosto de 2013 cuando denunció que fue tratada con racismo por los empleados de una tienda de lujo en Suiza cuando quería comprar un bolso que consideraron que era “demasiado caro” para ella.

Así como en la cinta de Precious, la actriz ha superado los malos momentos.

Hay que recordar que en la cinta Clareece Precious Jones (Gabourey Sidibe) era una adolescente negra y obesa de Harlem cuya madre (Mo’Nique) la maltrata constantemente.

No sabía leer ni escribir y, cuando se descubre que está embarazada, es expulsada de la escuela. A pesar de todo, la directora del centro la inscribe en una escuela alternativa para que intente encauzar su vida. Su nueva profesora (Paula Patton) es la primera persona que confía en Precious y la trata con respeto, por lo que logra salir adelante.

