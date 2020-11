'Que la fuerza lo acompañe, ¡siempre!' a David Prowse, actor de Darth Vader

Los seguidores de Star Wars recibieron este domingo la noticia que David Prowse, el actor que interpretó a Darth Vader, murió a los 85 año

Prowse era mejor conocido por haber interpretado a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars, un personaje al que James Earl Jones le dio su característica voz. Muchos de sus fans también lo recuerdan con cariño como el Green Cross Code Man, un personaje que enseñó a una generación de niños en el Reino Unido a cruzar la calle.

Dave Prowse, un fisicoculturista de Bristol, Inglaterra, que alcanzó la fama interpretando Darth Vader en la trilogía original de la Guerra de las Galaxias (Star Wars), murió a la edad de 85.

"Es con gran pesar y una tristeza desgarradora para nosotros y millones de fanáticos en todo el mundo, anunciar que nuestro cliente DAVE PROWSE MBE falleció a la edad de 85 años", señaló su representante en un comunicado.



Prowse se ganó el papel del villano por su impresionante constitución física, aunque la voz del personaje fue doblada por James Earl Jones.

Pero el pesista y actor estaba más orgulloso de un papel en una serie de servicio público que promovía la seguridad vial en Reino Unido, lo que le ganó un título honorífico de la Orden del Imperio Británico (MBE).

El fallecimiento del intérprete nacido en Bristol (Reino Unido) ha sido anunciado por su agencia de representación en Twitter esta mañana y confirmado por medios como Sky News.

Prowse, que puso su cuerpo, pero no la voz, a Darth Vader… "Que la fuerza te acompañe, ¡siempre!", declaró su agente Thomas Bowington.

Let the force be with him, in the far away galaxy in space and heaven 😔 pic.twitter.com/uyVT5EMgKH

— 愛(vr killer) (@leah34i) November 29, 2020