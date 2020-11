Lucero recuerda la grabación de su primer beso con Fernando Colunga en "Soy tu dueña"

De las muchas telenovelas emblemáticas que Lucero ha protagonizado a lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria artística sin duda se destaca Soy tu dueña, ese melodrama de 2010 que encabezó junto al galán de galanes, Fernando Colunga, y en donde brilló como nunca con su impecable interpretación de la tenaz ‘Valentina Villalba’.

A pesar de ser un remake del teledrama La dueña, la adaptación producida por Nicandro Díaz para Televisa rápidamente se convirtió en un gran éxito acaparando el gusto de la audiencia con esa entrañable historia de amor campirana entre ‘Valentina’ y ‘José Miguel’ y un elenco de primera donde participaron estrellas como Ana Martin, Silvia Pinal, Gaby Spanic, David Zepeda, Sergio Goyri y Eric del Castillo, entre otros.

Hoy en día, a diez años desde que aterrizó por primera vez en la pantalla chica mexicana, la novela continúa siendo un gran éxito de audiencias pues con su actual retransmisión por Las Estrellas se ha posicionado como la producción más vista de la televisión abierta de México frente a los grandes estrenos del año como Imperio de mentiras, Vencer el desamor o Quererlo todo.

Y este nuevo e inesperado triunfo no ha dejado de ser celebrado por la querida “Novia de América”, quien se ha dedicado a compartir anécdotas de esta filmación y recrear escenas emblemáticas a través de las plataformas sociales, donde recientemente recordó cómo se grabó el primer beso entre los inolvidables personajes principales de esta trama desarrollada en la hacienda “Los cascabeles”.

Lucero devela cómo se grabó su primer beso con Fernando Colunga en Soy tu dueña

Durante una reciente emisión de su podcast en Spotify, Aquí Lucero, la importante luminaria mexicana develó detalles detrás de esa memorable escena en Soy tu dueña en la que ‘José Miguel Montesinos’ le roba por primera vez un beso a ‘Valentina Villalba’, quien indignada ante su atrevimiento, le estampa una bofetada después del suceso y jura hacerle pagar por ello.

La estrella rememoró la filmación de esa secuencia luego de que uno de sus admiradores le preguntara si ese beso a la fuerza con Colunga había tenido que repetirse varias veces para que saliera bien, algo a lo que contestó negativamente aunque sí hubo algo en este instante de telenovela que tuvo que rehacerse.

"Desafortunadamente, dirían muchas chicas que saben lo guapo que es Fernando Colunga, la escena del beso no se repitió varias veces, lo que sí se repitió fue la escena de la cachetada la que conllevó este beso robado", aseveró en el podcast, según recogió Univisión, para la decepción de muchos de sus fans que adoran la pareja que forma con el histrión de 54 años.

"La escena con Fernando fue una bofetada real que yo le di, pero no sé qué pasó al momento de dársela (…). De alguna manera sentí que algo había salido mal y yo fui la que cortó la escena (…). Y así fue que tuvimos que repetir la bofetada", explicó.

La intérprete de Electricidad aseveró que no le encanta volver a actuar las mismas escenas, pero no tiene ningún inconveniente en repetirlas cuantas veces haga falta para que queden perfectas. "Es bonito lograrlas a la primera después de haberla ensayado, porque sale más natural", señaló.

Durante la plática, Lucero además destacó que con Fernando, con quien ya había actuado en Alborada (2005) y Mañana es para siempre (2008) antes de Soy tu dueña, hace muy buena mancuerna por sus cualidades, lo que hace que el trabajo se haga mucho más a gusto.

"Cuenta mucho tener un compañero de trabajo como es Fernando, que trabajamos muy a gusto juntos, una pareja actoral que habla el mismo idioma que tú, que tenga respeto, que tenga profesionalismo", indicó.

Y en esta oportunidad, la actriz y cantante de nueva cuenta destacó, como lo hizo en un video publicado en su canal de YouTube hace algunos meses, que las escenas de amor son las más complicadas de fingir porque no hay ningún vínculo emocional real.

"Los besos son más difíciles de fingir, sobre todo en escenas donde la cámara está cerca, en donde se tiene que ver una pasión, enamoramiento de los personajes", confesó. "No es sencillo hacer escenas de amor con una persona con la que no tienes una relación amorosa en la vida real, es difícil porque no hay una situación personal ahí".

Asimismo, en esta ocasión, Lucero expuso también por qué nunca tuvo una relación amorosa real con ninguno de sus compañeros en el set como sí lo han hecho otros actores en el medio artístico.

"Yo siempre he pensado que es recomendable no tener una relación personal o no desarrollar una relación personal con un actor o con alguien con quien estas trabajando, porque es algo ficticio", precisó.

La protagonista de novelas como Lazos de amor además opinó, sin ánimos de juzgar a nadie, que cree que en demasiadas ocasiones el idilio solo nace por la historia y los personajes que están interpretando y por la cantidad de tiempo que comparten en el set de filmación, pero no tiene sustento en la realidad.

"Yo pienso que muchos de los romances que surgen en las películas, en las telenovelas entre los actores y las actrices a veces terminan porque cuando se acaba la novela se termina el guion (…). Estas cantidades de horas juntos compartiendo el mismo set, escenografía, proyecto, historia, como que realmente se presta a que muchos actores y actrices puedan enamorarse en la vida real", señaló la estrella de Soy tu dueña..

"Obviamente no los juzgo, pero creo que a veces cuando acaba el proyecto, pues probablemente su relación pueda terminar al poco tiempo porque como que se acabó la magia, se acabó la historia que los avalaba", sentenció; sin embargo, la madre de Manuel y Lucerito Mijares también dejó claro que no con todas las parejas ocurre lo mismo, pues hay algunas que duran para siempre.

