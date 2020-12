Adele fabulosa en vestido de tul negro con adornos de hojas plateadas

Adele pude presumir de ser una de las mayores estrellas de la música. La cantante británica ha ganado en dos ocasiones el Grammy a Mejor álbum del año y tiene una base de millones de fanáticos a nivel mundial, quienes aman su música y su estilo.

Por años y años ha engalanado las alfombras rojas con fabulosos y elegantes vestidos, además de comportarse como toda una reina. En este 2020, luego de sorprender a sus fans con su cambio de look, participó en SNL donde de nuevo hizo gala de sus mejores atuendos.

Ya fuera el vestido negro ajustado que utilizó para el monólogo de apertura del episodio o la bata multicolor de seda durante uno de los sketch más comentados, la cantante fascinó y fue la sensación en redes sociales.

Su apariencia durante esa noche recordó a su estilo en la portada de la revista Vanity Fair del 2016, donde la intérprete de Someone like you posó recostada en un sofá blanco con un deslumbrante vestido.

Adele brilló con un diseño negro de tul bordado con hojas plateadas de cristales, falda semi transparente vaporosa y manga larga, lo que para el momento le dio una silueta genial. Este es un vestido que puede ser utilizado por todo tipo de cuerpo, ideal para eventos nocturnos de gala.

En la actualidad, Adele se ha mantenido bajo perfil. Más allá de su dramática pérdida de peso y participación en SNL, la ganadora del Oscar ha estado en casa disfrutando de sus días libres y preparando su nuevo disco, uno con el que espera volver a conquistar los corazones de la audiencia a través de letras llenas de emoción y sentimiento.

