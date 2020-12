Ellen Page anuncia que es transgénero y se llama Elliot Page

La reconocida actriz Ellen Page anunció en sus redes sociales que es una persona transgénero y que se identifica bajo el pronombre ‘él’, y ahora lleva por nombre Elliot Page.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ahora actor dedicó unas palabras a sus seguidores y afirmó que se siente muy feliz de ser una persona transgénero.

“Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida".

A su vez agradeció a todos los que la han apoyado durante todo el proceso de aceptación y cambio. "Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este gran viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy, lo suficiente como para alcanzar a mi verdadero yo".

Page aseguró que fue inspirado por la comunidad trans para dar este paso en su vida. "Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria".

Y siguió: "Me encanta que soy trans. Y me encanta que soy queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor ”.

De inmediato, las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar. Aunque las opiniones son divididas, la mayoría mostró su apoyo al actor.

