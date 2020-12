Lucero fascina con elegancia y comodidad en un jean skinny con un blazer blanco y botas

Lucero tiene una personalidad curiosa y divertida, que le ha permitido destacar tanto en la actuación como en el canto desde que era tan solo una niña. Y hoy en día, a sus 51 años, sigue conservando ese espíritu juguetón que ahora ha mostrado con sus videos de TikTok.

Recientemente, publicó un video en el que se unió al reto de crear burbujas con la boca usando un toque de champú en los labios, impresionando a sus fans con su atrevimiento y su espontaneidad al hacerlo. Incluso, comentó que le daba curiosidad saber el porqué habían censurado este video en esa plataforma, preguntando a sus seguidores si les parecía divertido o no el clip.

Lucero conquista en su show online con un vestido de estampado tipo mosaico y maxi mangas estilo mariposa Se trata de un look de la década de los 90

Lucero enamora con un jean skinny a la cadera y un blazer blanco elegante

"Lo amé, a lo mejor fue por tanta carisma y perfección. Acuérdate que Tik Tok no está acostumbrado a tanto talento jaja", comentó en Instagram la fan @adrianaacoralys. "Qué risa me da esto. Censuran ese video TAN LINDO porque el jabón es 'peligroso' pero no censuran el licor, qué ridículos", enfatizó @gabydedela sobre las restricciones de TikTok.

En la grabación, Lucero se mostró de lo más sencilla luciendo un pantalón de mezclilla con una maxi sudadera gris, enamorando con prendas sencillas. Y si de atuendos de mezclilla se trata, la cantante mostraba los mejores en la telenovela Soy tu dueña, donde acaparaba miradas durante el rodaje en el campo.

Uno de sus looks más encantadores, fue el siguiente con un pantalón de mezclilla skinny, junto con una camisa celeste y un blazer blanco ceñido a la cintura, que aportaba elegancia a su estampada. Complementó este outfit con un par de botas marrones vaqueras y un sombrero blanco.

En otras escenas de la telenovela, simplemente complementaba su look de jeans y camisa con un chaleco en lugar de un blazer, una opción mucho más fresca pero igual de coqueta y elegante. Con estos looks de mezclilla, Lucero confirma que pueden ser usados en diversas ocasiones, tanto día como de noche, en el campo o en la ciudad.

