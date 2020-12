Shakira luce elegante y casual a la vez con jeans rotos y un exquisito blazer dorado

Shakira era la propia representación de la rebeldía al inicio de su carrera. Con canciones como Pies descalzos, sueños blancos, presentaba un análisis de la sociedad en la década de los años 90, y así como eran sus canciones de irreverentes, ese mismo espíritu lo reflejaba su vestuario.

Las camisetas negras y pantalones de mezclilla gastados eran parte indispensable de sus atuendos, que solía acompañar además con cinturones y pulseras de cuero, cadenas, con su cabello revuelto y profundo maquillaje de ojos, logrando el look de una rockstar en toda regla.

Shakira enamora con su elegancia y rebeldía en una falda midi negra a la cintura y una camisa de malla Un atuendo ideal para las fiestas de fin de año

Shakira enamora en corsé de encaje y falda de tul roja estilo tutú

Pero con el paso de los años, la estrella del medio tiempo del Super Bowl 2020 ha transformado su estilo de forma radical, conservando su alma rebelde pero ahora adaptándola a looks mucho más elegantes y refinados. Ha protagonizado las portadas de infinitas revistas, una de ellas Cosmopolitan, donde enamoró en una ocasión con un mini vestido de lentejuelas púrpura de ensueño.

Pero si se trata de lucir elegante con pantalones y no solamente con vestidos, en eso Shakira también es una experta. Ha sabido combinar ese lado irreverente suyo con accesorios más sobrios y elegantes, logrando armar atuendos muy sobrios pero divertidos al mismo tiempo.

En una presentación hace un par de años, la artista de 43 años intérprete de temas como Ojos así y Suerte enamoró con su estilo al combinar un rebelde pantalón de mezclilla de estilo roto y gastado, junto con una playera blanca de malla y un exquisito blazer dorado, con el que derrochó elegancia.

Entonces, las chamarras siempre serán una opción para añadir elegancia a un look de mezclilla básico. Si no la tienes platinada, no hay problema ya que cualquier modelo de cuero servirá. En otra ocasión, la madre de dos hijos se vio hermosa al combinar una chamarra de cuero negra con un jeans skinny gris y una blusa blanca básica.

Eso sí, cuando está sobre el escenario requiere un vestuario mucho más cómodo para poder ejecutar a la perfección sus complejos bailes, por lo que la pieza ideal en este caso son los leggings y playeras sin mangas.

Te recomendamos en video