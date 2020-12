Así es la lujosa casa de Yadhira Carrillo, un 'palacio' lleno de velas, muebles modernos y pinturas abstractas

Yadhira Carrillo se ha visto envuelta en polémica durante el último año ante la detención de su esposo Juan Collado, pero recientemente abrió las puertas de su hogar para contar cómo ha vivido en estos últimos meses en soledad, esperando la liberación de su compañero de vida desde 2012, cuando se casaron.

Durante una entrevista al programa Despierta América, confesó cómo ha sido estar sin su esposo durante más de un año. Al consultarle si se ha sentido desprotegida de alguna forma, respondió: "No, no me siento desprotegida porque él siempre está en cada espacio de esta casa. Tengo cerrado el comedor, la sala principal (…) cuando él venga, se abre como siempre, como siempre estaba".

Así es el interior de la casa de Yadhira Carrillo

"No me detengo a pensar en nada en la mañana cuando no está o en la noche cuando me voy a dormir, un año ya, 3 meses de vivir eso, de sentir la soledad de casa. Todo eso no lo siento porque no me dejo, porque no me auto compadezco, porque no quiero sufrir", enfatizó la actriz, protagonista de telenovelas como Amarte es mi pecado y Barrera de amor.

Durante la conversación, los espectadores pudieron observar el interior de la casa de Yadhira Carrillo, con muchas velas por todos los espacios y muebles antiguos de madera oscura que contrastaban con la modernidad de los sillones blancos.

Captura de video

En cada esquina de su hogar hay arreglos florales que le dan vida al espacio, así como muchos portarretratos con fotografías felices y recuerdos dulces junto a su familia y a su esposo.

Captura de video

En la casa de Yadhira Carrillo predominan los colores neutros como el blanco, el marrón y el beige. Son los cuadros abstractos en las paredes los que aportan colorido al paisaje.

Captura de video

La actriz de 47 años también se dejó ver en lo que es su oficina, también decorada de manera sobria en colores claros, con sillones blancos y grandes ventanales que dan hacia el jardín.

Captura de video

A propósito del Día de Acción de Gracias, Yadhira confesó estar agradecida por estar con su esposo, a pesar de las circunstancias. "Me siento muy bendecida porque estoy al lado de mi esposo, Dios sabe por qué tenemos que pasar lo que estamos pasando, se lo ofrecemos a Dios, estoy tratando de entender por qué estoy viviendo esto, entonces está saliendo de mí una Yadhira más fuerte todavía", sostuvo.

