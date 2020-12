Adele luce hermosa al combinar un vestido plisado con un maxi blazer de seda verde manzana

Adele podría parecer una artista melancólica si tomamos en cuenta sus canciones, pero realmente la cantante británica de 32 años es un encanto, una mujer con un gran sentido del humor a la que siempre le gusta sonreír y bromear. Eso lo ha dejado en diversas entrevistas que ha ofrecido a diversos medios en todo el mundo.

Además, derrochó simpatía y elegancia al conducir una de las más recientes ediciones de Saturday Night Live, donde no solo presentó un monólogo de lujo sino que además protagonizó varios sketches increíblemente graciosos, llenos de comedia e ironía pura.

Adele logra un look elegante y casual con un jean skinny negro, un blazer estampado y boina francesa Es un estilo moderno y coqueto

Adele enamora con un vestido plisado negro y un maxi blazer de seda verde manzana

En el último año, la intérprete de Hello ha cambiado drásticamente su imagen, y el público todavía no sale del asombro de ver a Adele tan diferente, pero igual de hermosa que siempre. Una de las fotos quizás más impactantes que ha compartido la artista en su Instagram, es la siguiente en la que viste un leggings con un top de licra ajustado, luciendo su cabello largo y rizado, como nunca antes lo había mostrado.

Sin embargo, es imposible que Adele renuncie a la elegancia a la hora de vestir para un evento formal. En la pasada Navidad, deslumbró a sus fans con un exquisito maxi vestido de seda negro con mangas abullonadas, con el que mostró por primera vez el cambio físico que estaba experimentando.

Adele fascina con un vestido azul tornasolado y bordado con exquisitas flores en relieve Un atuendo con clase y elegancia

Y este es un look, quizás, inspirado en los atuendos del pasado. En una foto de la diva tomada hace un par de años, se nota cómo Adele adora vestir en seda, ya que acudió a un evento con un vestido negro plisado de seda, aportando color con un maxi blazer verde manzana y completando el outfit con una mini bolsa tipo clutch.

Este traje lo usó en una de sus primeras apariciones en los premios Grammy, el cual complementó con un broche de brillantes y un cinturón sobrio en tono negro. Las medidas de malla negras aportaban aún mayor elegancia a su estampa.

No es tan común que Adele use blazers, pero la prenda que nunca puede faltar es un maxi abrigo. Los paparazzis la captaron hace un par de años con un look total black, que destacaba con un abrigo rojo de flecos espectacular, muy conveniente para la temporada otoño-invierno.

