Azul Violeta tendrá regreso virtual en la FIL

Para los seguidores de Azul Violeta, la banda tapatía que se retiró de los escenarios en junio de 2019, será un buen momento el poder recordar sus éxitos a través del concierto digital que transmitirá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

“Yo me enteré por un fan que me escribió y preguntó, porque pensaba que iba a ser en vivo y me puso: 'Oye ya se despidieron, pero si van a presentarse en la FIL, ¿quiere decir que la banda sigue?'. La verdad, se me hizo padre porque yo ya estoy desconectado de Azul Violeta, porque ya se terminó, pero este concierto que transmitirán estuvo chido”, señaló Ugo Rodríguez, ex vocalista de la agrupación.

Foro FIL transmitirá el concierto que se grabó por el aniversario número 30 de la banda, que se realizó el 1 de septiembre de 2018 en el Teatro Diana de Guadalajara.

“Es el concierto que hicimos por los 30 años en el Teatro Diana. Siento que es un reconocimiento a la carrera de Azul Violeta, por eso sentí bonito al enterarme. Tras la decisión de despedirnos, es como darle final digno a un proyecto, por eso está padre que la gente lo recuerde. Me parece que fue un decisión atinada, más que lo van a hacer virtual y gratuito”.

Azul Violeta celebra 30 años de trayectoria

Umo, al ataque

Mientras tanto, Ugo Rodríguez ya trabaja en su nuevo proyecto musical llamado Umo.

“Hicimos un streaming en el Teatro Diana y acabamos de estrenar en plataforma el primer sencillo Boom Boom. Es un proyecto junto a Sergio Samo Madrigal, que nos entendimos muy bien y estábamos a punto de lanzar cuando llegó el Covid, pero decidimos lanzarlo, porque hay que seguir trabajando. Compartiremos canciones y en cuanto se pueda hacer un show, con Umo en la sala, una versión más íntima, un set pequeño con la idea de hacer eventos sensoriales como alimentos, bebidas y música", compartió el cantante.

Ugo Rodríguez ha tenido que parar muchos proyectos por la pandemia, pero mantiene la pasión por la música.

"Es como un motor, siempre ha sido importante seguir evolucionando, fue una de las razones porque la que decidí terminar Azul Violeta, porque siento que nos estancamos y no había ganas de seguir creciendo, arriesgando y reinventándonos. Ahora con Umo estoy contento, porque estamos con una libertad absoluta de hacer lo que se nos antoja, sin ponernos restricciones o límites. También concretamos la creación de un sello disquero, con la idea de producir talento emergente para compartir nuestra experiencia".

¿Cuándo y dónde ver a Azul Violeta?

2 de diciembre a las 21:00 horas en Foro FIL vía streaming (www.fil.com.mx), de manera gratuita.

