Adele luce hermosa y casual en un pantalón culotte, un tank top y botines de cuero trenzados

Adele podría parecer una artista melancólica si tomamos en cuenta sus canciones, pero realmente la cantante británica de 32 años es un encanto, una mujer con un gran sentido del humor a la que siempre le gusta sonreír y bromear. Eso lo ha dejado en diversas entrevistas que ha ofrecido a diversos medios en todo el mundo.

Además, derrochó simpatía y elegancia al conducir una de las más recientes ediciones de Saturday Night Live, donde no solo presentó un monólogo de lujo sino que además protagonizó varios sketches increíblemente graciosos, llenos de comedia e ironía pura.

Adele logra un look elegante y casual con un jean skinny negro, un blazer estampado y boina francesa Es un estilo moderno y coqueto

Adele enamora con pantalón culotte, tank top y botines de cuero

En el último año, la intérprete de Hello ha cambiado drásticamente su imagen, y el público todavía no sale del asombro de ver a Adele tan diferente, pero igual de hermosa que siempre. Una de las fotos quizás más impactantes que ha compartido la artista en su Instagram, es la siguiente en la que viste un leggings con un top de licra ajustado, luciendo su cabello largo y rizado, como nunca antes lo había mostrado.

Sin embargo, es imposible que Adele renuncie a la elegancia a la hora de vestir para un evento formal. Así que, ahora que está buscando la comodidad ante todo, pues ha escogido los pantalones de mezclilla como uno de sus principales aliados al momento de armar sus outfits.

Entonces, Adele fue el centro de las miradas hace un par de años al ser captada luciendo un pantalón skinny de mezclilla negro, junto con un top y maxi abrigo de flecos y terciopelo extravagante. El toque irreverente lo sumó con unas maxi botas de cuero rockeras.

Adele fascina con un vestido azul tornasolado y bordado con exquisitas flores en relieve Un atuendo con clase y elegancia

No es tan común que Adele use blazers o chamarras, pero la prenda que nunca puede faltar es un maxi abrigo. Los paparazzis la captaron hace un par de años con un look total black, que destacaba con un abrigo rojo de flecos espectacular, muy conveniente para la temporada otoño-invierno.

Así mismo, quienes prefieran más bien lucir pantalones más holgados, Adele presentó el modelo ideal: un pantalón culotte cómodo y elegante, de corte alto y bota ancha, que lució con un tank top, un maxi abrigo y botines de cuero trenzados. Un atuendo en negro fascinante.

