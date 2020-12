Érika Buenfil en un jean skinny con blazer a sus 57 años confirma que las mujeres en los cincuentas están en su mejor momento

Érika Buenfil le dio la bienvenida a la Navidad de la manera más creativa y divertida junto a su hijo Nicolás: siguiendo una alocada coreografía en TikTok mostrando a la vez su magnífico árbol de Navidad repleto de regalos que seguramente abrirán en Nochebuena.

Definitivamente, la actriz de 57 años ha sabido reinventarse con el paso de los años, convirtiéndose en toda una estrella de TikTok a pesar de ser una red social en la que predominan mayormente los adolescentes. Pero con su carisma y sentido del humor, ha sabido ganarse a toda la audiencia.

Y es que Érika Buenfil ha demostrado que la edad no es una limitante a la hora de triunfar o de emprender nuevos proyectos. El trabajo no le ha faltado en los últimos años, derrochando talento y carisma en proyectos como Te doy la vida, La doble vida de Estela Carrillo y A que no me dejas, continuando con una fructífera carrera como actriz en la que ha participado en más de 30 telenovelas.

Entonces, la figura de Érika Buenfil ha sido también motivadora para todas las mujeres, ya que les permite ver que se pueden conseguir todas las metas que se propongan, siempre y cuando trabajen duro y tenga confianza en sí mismas.

Y así como en sus cincuentas, la protagonista de Amores verdaderos es exitosa en lo profesional, también se ha convertido en referencia de moda para las mujeres maduras. Al llevar looks relajados con pantalones skinny ha demostrado que las mujeres siempre pueden lucir esta prenda con confianza, sin importar la edad.

Hace poco posó junto a su hijo en una sesión de fotos, enamorando con un jean skinny azul, un top blanco y dándole color al look con un maxi blazer amarillo coqueto y moderno. Se trata de una combinación casual y elegante, que puede usarse tanto en el día como en la noche.

En otra ocasión, también se mostró muy juvenil bailando desde casa con un jeans gastado, una camisa blanca y una chamarra de mezclilla negra decorada con divertidos flecos, un look que sin duda puede usar tanto una adolescente como una mujer a sus 50 años.

Los pantalones de mezclilla siempre han estado presentes en los looks de la famosa actriz. En octubre, compartió una foto del pasado que salió publicada en una revista, donde se veía a una joven Érika Buenfil hermosa luciendo un pantalón a la cintura con maxi botas de cuero y una chamarra negra de cuero.

