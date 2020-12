Descubre por qué el personaje de Izzie Stevens no tuvo una despedida oficial en la serie Grey's Anatomy

Una de las actrices más queridas y que se ha hecho extrañar en Grey's Anatomy ha sido Katherine Heigl, famosa por interpretar a Izzie Stevens una rubia muy humana y con una vida sentimental muy complicada, pero que siempre le encontraba el lado positivo a todo lo que le sucedía. Ella, así como muchos otros personajes cerró su ciclo dentro de este drama médico, pero llama la atención que no contó con un episodio especial en el que se le hiciera una despedida que marcara el final de su participación.

Izzie Stevens no tuvo una despedida oficial en la serie Grey's Anatomy temporada 7 online

Las temporadas 7 y 8 de Grey's Anatomy ya no contaban con la presencia de este personaje, ya que para finales de la sexta entrega ya la actriz no figuraba en el set, pero era porque ella había tomado la decisión de renunciar y no asistir más las largas jornadas de ensayos y grabaciones que le limitaban su interés por participar en otros proyectos. Esto hizo que no se conociera qué pasó con el cáncer que padecía y si su relación con Alex mejoraría o tomaría otro rumbo.

Y aunque Heigl había firmado su contrato por otras temporadas más, se fue sin decir adiós y a la producción no le quedó más que dejar ese vacío sin respuestas de lo que desencadenó su personaje. Shonda Rhimes, creadora de esta historia aseguró que para las próximas entregas se iba a mejorar la vida de Izzie, quien superaría su enfermedad y volvería de la mano de Derek al hospital que ahora él dirigía y además se fortalecería la relación con su esposo.

Krista Vernoff, showrunner de Grey's Anatomy también señaló que una vez que Katherine manifestó su renuncia se estaba preparando un episodio especial para anunciar su salida, pero ella nunca asistió a las grabaciones, ya que los múltiples compromisos con proyectos como: "La Cruda Verdad", "27 bodas", "Bajo el mismo techo" y "Ligeramente Embarazada", le impidieron decir adiós como sí lo han hecho actrices como Sandra Oh.

