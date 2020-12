¿Por qué Kimberly Loaiza ocultó su embarazo durante 7 meses? Aquí explica la agobiante razón

Luego de negar los rumores de embarazo que la rodeaban, Kimberly Loaiza finalmente confesó en un video publicado en su cuenta YouTube que espera a su segundo hijo, ya con siete meses de embarazo.

La cantante e influencer de redes sociales pidió disculpas a sus fieles seguidores por negar el embarazo, ofreciendo una válida excusa para hacerlo.

Kimberly Loaiza confesó el motivo por el cual escondió su embarazo

Kimberly Loaiza reveló lo mucho que sufrió cuando anunció su primer embarazo por culpa de los haters "En mi embarazo pasado, en cuanto supe corrí a contarles, llena de emoción, llena de ilusión y ¿Qué pasó? llegaron los haters a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó por mi hija, a burlarse de una bebé que aun no nacía hasta incluso desearle la muerte".

"La pasé mal y lo saben, siento que fueron muy crueles conmigo. No fue fácil pero lo superé como cada piedra que se pone en mi camino".

Kimberly Loaiza anuncia que está embarazada La youtuber más vista de la plataforma de videos, confesó a sus seguidores que está esperando a su segundo hijo

También confesó la razón para ocultar la noticia "La verdad linduras, en cuanto supe quise ocultarlo porque mucha gente cuando ve algo lindo, algo de amor, lo aplastan, lo destruyen. Hace unos días subí un video donde negué mi embarazo, el motivo fue para jugar un poco con los haters. Fue una mentira piadosa porque así me ayudó a mantener el secreto".

Ya sabe el sexo del bebé pero no lo va a decir todavía "Ya no falta casi nada linduras, ya casi tengo siete meses. Osea, dos meses más y tendremos a otra bendición en nuestras vidas, ya hasta sé qué sexo pero aún no les diré".

Kimberly Loaiza mostró su enorme barriga y recalcó estar feliz con este nuevo bebé en su vida, junto a Juan de Dios Pantoja esperan ser los mejores padres.

Te recomendamos en video