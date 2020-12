Adele cautiva con elegancia y modernidad en un blazer off shoulder con un pantalón skinny de traje negro

Adele, con su voz y sus canciones, logra en segundos erizar la piel de quien la escucha. La artista británica de 22 años posee una sensibilidad única, que le permite transmitir un sinfín de emociones al interpretar cada uno de sus emblemáticos temas como Hello, Someone like you y Rolling in the deep.

Y precisamente esa sensibilidad y carisma que presenta sobre los escenarios, le ha permitido sumar millones y millones de fans en todo el mundo, que siguen añorando su regreso musical, ya que desde 2015 no ha lanzado nuevo disco y tampoco nuevas canciones.

Adele luce hermosa y casual en un pantalón culotte, un tank top y botines de cuero trenzados Un atuendo colorido para los días de fin de año

Adele cautiva con un pantalón skinny de traje y un blazer off shoulder moderno

Con el paso de los años, los seguidores de Adele comprendieron el porqué de su ausencia de la vida pública y los escenarios. La artista experimentó momentos muy complicados en su vida personal, se divorció de su esposo y padre de su hijo Simon Konecki y emprendió una transformación de su vida como nunca antes, reapareciendo con más de 40 kilos menos para sorpresa de todos.

Las primeras imágenes de la 'nueva' Adele fueron captadas por los paparazzis, quienes la fotografiaron saliendo del gimnasio en varias ocasiones. Como nunca antes, la artista se mostraba luciendo leggings, playeras deportivas y chalecos, mostrando una apariencia mucho más relajada que en el pasado.

Pero la artista deslumbró por completo en su regreso a la televisión, al conducir el programa Saturday Night Live presentándose muy elegante en un pantalón skinny negro de traje, con un blazer off shoulder súper moderno e innovador.

Adele cautiva con una maxi falda de seda plisada verde manzana en un look encantador para fin de año Un color que resalta la belleza natural de las chicas

El público amó la participación de Adele en dicho show, pero también la sobriedad y elegancia de la artista al momento de armar sus looks. El cabello lo llevó con ondas ligeras y peinado hacia un lado, y el maquillaje sencillo, pero resaltando su mirada con un espectacular delineado grueso y labios rojos.

Te recomendamos en video