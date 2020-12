Ella es la mujer que conquistó a Tom Ellis y cautiva a través de sus redes sociales

Amorosa y comprensiva. Así se muestra la esposa de Tom Ellis, protagonista de la serie Lucifer en Netflix a través de sus redes sociales, en las que a pesar de no mostrar numerosas fotografías con este seductor personaje que tiene cautivada a la audiencia, revela en algunas oportunidades que está más enamorada que nunca, tanto que desde que le expresó el "Sí, acepto" en 2019 no ha dejado de apoyarlo en su exitosa carrera.

Y es que la guionista Meaghan Oppenheimer y pareja formal de Ellis también posee un gran número de fans quienes están enamorados de su personalidad y belleza. Por eso, aquí te mostramos algunas de las fotografías más cautivadoras que posee en su cuenta de Instagram y que le ha hecho ganar cada vez más seguidores y miles de "likes".

Por si no lo sabías, estos son los poderes jamás revelados de Amenadiel, personaje de Lucifer Esta es una de las caracterizaciones más fuertes de la serie de Netflix que ha generado diversas inquietudes que aquí te explicamos.

Ella es la esposa de Tom Ellis que cautiva a través de sus redes sociales

Oppenheimer posee una amplia trayectoria en el ámbito artístico, ese mismo en el que conoció a su ahora esposo y con el que comparte su idilio de amor alejada de las redes sociales, ya que ambos decidieron llevar su relación fuera de ellas y así disfrutar plenamente de su amor. Sin embargo, esta joven de 34 años, no deja de hacer suspirar a sus seguidores quienes la admiran por su talento y belleza.

Ser la responsable del guión de la comedia romántica We are you friends, protagonizada por Zac Efron, Wes Bentley y Emily Ratajkowski le permitió elevar su talento hasta el punto de formar parte del equipo de trabajo de ambiciosos proyectos como: The Remains, Fear the Walking Dead y Queen America.

Además, es una fiel fanática de las series como Lucifer, ya que su esposo es el protagonista y a su criterio posee todo el carisma para volverla exitosa e irrepetible.

Ella ha sido un gran apoyo para el actor sobre todo en la crianza de sus hijas que ha tenido de parejas anteriores.

Su belleza y naturalidad le han valido una gran cantidad de buenos comentarios, halagos y "likes".

E incluso, Ellis no se ha resistido a mostrarla en sus redes sociales, para así mostrar que está más enamorado que nunca de la mujer de su vida.

La Casa de Papel 5: Creador habla sobre un nuevo villano y maneras de destruir a la banda Álex Pina ha asustado a los fans al revelar detalles inesperados de lo que se viene en el final de temporada en Netflix.

También puedes ver: