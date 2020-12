Greta Elizondo suma esfuerzos para que la danza sea valorada en México

Greta Elizondo, solista de la Compañía Nacional de Danza, decidió cambiar -por un momento- sus zapatillas de punta por una pluma para contar sus historias más allá del escenario.

La bailarina mexicana charló con Publimetro sobre esta nueve aventura que emprende como escritora al presentar El mundo es tu escenario este domingo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

“Fue un proceso que me sacó totalmente de lo que estaba acostumbra a hacer, nunca me había expresado a través de las palabras y la escritura, siempre era esta situación de hacerlo a través de mi cuerpo, del baile y la música, así que fue muy bonito hacerlo de esta manera”, dijo Greta.

Añadió, “el hecho de estar en la FIL no es algo fácil ¿No?, porque hay quienes hacen intentos de presentar libros pero no se da, en mi caso se dio y aunque es de manera virtual no deja de ser una gran plataforma. Me hubiera encantado que no fuera virtual y poder estar ahí, habría sido maravilloso, pero a final de cuentas hoy en día se tiene que hacer por este medio. Estoy agradecida con la vida por poder ser parte de esto. Publicar un libro ya fue un sueño, simplemente estar ahí dentro y ser parte de esta gran celebración de la literatura es maravilloso”.

La solista de la Compañía Nacional de Danza México narra a través de la lectura más allá del mundo romántico de tutús, zapatillas de punta, piruetas y música clásica, porque el ballet es una disciplina que exige mucho y que forja un carácter a prueba de desilusiones, fracasos y tropiezos.

La artista se sumerge en el mundo del ballet para rescatar las virtudes de esta disciplina tan exigente, pero a la vez enriquecedora.

En este libro repleto de anécdotas, experiencias personales, momentos de éxito y de fracaso, Greta hace una invitación a comprometerse con la metas y adquirir hábitos para seguir adelante frente a cualquier adversidad o desafío.

"Desde hace unos años empecé a tener mas actividades en redes sociales, justo mi idea era esto, siempre vemos a los bailarines como algo efímero y perfecto sobre el escenario, pero yo quería mostrar esta otra parte de lo que conlleva ser un bailarín, por que al final somos personas normales y seguimos teniendo los mismos problemas, este libro fue una invitación por parte de la editorial que a mi enseguida me encantó la idea por que justamente se trataba de enseñar mi vida, lo que es el escenario y esta carrera por medio de las palabras y desde otro ángulo".

Reveló que se dio cuenta que bailar era algo tan fácil, en comparación con la profesión de escritora.

"En algún punto del libro dije 'wow, que fácil es bailar [risas]. Obviamente por que lo llevo haciendo toda mi vida, creo que lo mas difícil fue encontrar mi voz, en un principio me tardé varios meses en sentirme cómoda escribiendo, no me sentía yo, hasta que de repente lo que sentí que funcionó, fue simplemente ser yo misma; al final eso funciona en todos los ámbitos, simplemente conté mi historia y experiencias desde lo que soy yo".

Inspiración

El mundo es tu escenario, se convirtió en una historia de vida que puede inspirar otras historias de vida.

"Si, totalmente, dentro de mí misma me propuse expresar mis experiencias y cómo las he vivido, así como mostrar las herramientas que la danza me da, quizás le sirva mucho a bailarines que quieran ser profesionales, pero también a otras personas, porque al final se trata de las similitudes entre la danza y cómo se puede trasladar a tu vida diaria".

Valor de la danza

Al preguntarle, si creía que la danza todavía está poco valorada y reconocida en México respondió:

"Si totalmente, en otros países se valora mucho la danza, pero aquí en México ha sido complicado y creo que justamente se trata de mostrar nuestro trabajo, pero también mostrar que es el arte y la danza en general. Tenemos una gran responsabilidad en cuanto a todo lo que digamos y expongamos, que nuestro trabajo esté bien hecho, para que esas personas que no están tan involucradas en el mundo de la danza puedan entenderlo de la mejor manera y puedan involucrarse poco a poco y les vaya gustando".

Pide mayor unión

Greta Elizondo expuso si hay una unión entre la comunidad dancística, ante los solistas que están sobresaliendo en el mundo como Isaac Hernández.

"Bueno, yo creo que debería de haber más, cuando se habla de cultura y arte siempre debe haber más, sobre todo en esta situación sería muy importante que haya está unión. Por lo general cada agrupación se preocupa por sus intereses individuales, pero si creo que debería haber más unión entre artistas

¿Cuándo y dónde ver la presentación?

Domingo 6 de diciembre a las 20:00 horas, por www.fil.com.mx

