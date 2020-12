Jaime Camil Garza y sus lazos con Luis Miguel

Jaime Federico Camil Garza, era considerado como uno de lo empresarios más adinerados de México, que siempre trató de figurar poco bajo los reflectores.

Además de ser el padre del actor Jaime Camil, tenía fuertes conexiones en el mundo de la consultoría, la política y el entretenimiento.

En los años ochenta, el empresario mantuvo una estrecha relación de amistad con Luis Miguel; luego del estreno de Luis Miguel, la serie, las especulaciones y controversias, los pusieron en la mirada de los curiosos.

Hay que recordar que en la serie sobre la vida del cantante Luis Miguel, se transmitieron episodios del pasado del artista, que algunos no conocían. Uno de ellos, fue el apoyo económico que recibió El Sol de parte del empresario Jaime Camil Garza, quien le prestó dinero para saldar una deuda que tenía el cantante con el fisco mexicano.

Camil Garza nunca realizó algún tipo de comentario en torno al popular cantante mexicano, por lo que los secretos sobre su relación con su hija Issabela y con él, nunca serán revelados.

Gente cercana, en su momento, expresaron que cuando Luis Miguel estaba unido a la familia Camil, fue una de las mejores épocas del cantante, ya que gozaba de la protección de una figura paterna, que tanto añoraba.

Los rumores señalan que la relación comenzó desde que Luisito Rey y su familia llegaron a México.

Jaime Camil, hijo del empresario, ha narrado en varias entrevistas cómo Luis Miguel se hizo cercano a la familia: "Es raro. Me acuerdo vagamente que estábamos en Valle de Bravo, alguien presenta a mi papá con Luis Rey. Luego llegó Luis Miguel y salimos a pasear juntos. Mi papá le toma gran cariño desde entonces se convirtió en parte de la familia".

Los años pasaron, el tiempo pasó y la distancia enfrío la relación entre el empresario y el cantante; al parecer nada volvió a reunirlos o provocar un reencuentro.

"Éramos muy buenos amigos. Él se refería como ‘pá’ a mi papá. Era como un medio hermano. No me daba celos, porque mi papá siempre nos dio el lugar que merecemos. Después él (Luis Miguel) desapareció, sucedieron cuestiones que no valen la pena comentar, pero son más de él que mías. Yo sé ser muy buen amigo con mis amigos, cuando hay personas que no entienden eso, no vale la pena estar cerca de ellos. Hubo un distanciamiento, o quizá la amistad se desgastó, no sé", dijo para una entrevista con Andrea Legarreta.

