Hija de Alejandro Fernández, Valentina, fascina en un jean roto con un crop top de lunares y botines blancos

Alejandro Fernández adora a sus hijos América, Camila, Alex y Emiliano, pero sin duda la menor de la familia siempre será la consentida. Y en este caso es Valentina Fernández, de 18 años, a quien cuida como el mayor de los tesoros.

Valentina Fernández es fruto de la relación del cantante con la modelo Ximena Díaz, con quien también tuvo a su cuarto hijo, Emiliano, quien es tan guapo como su papá pero es el más tímido y menos mediático de los hermanos Fernández.

Hija de Alejandro Fernández, América, cautiva en un pantalón culotte blanco, crop top y una chamarra de cuero marrón Un atuendo coqueto para los días de otoño e invierno

Hija de Alejandro Fernández, Valentina, enamora en jeans rotos, crop top floral y botines blancos

Sin embargo, la hija mejor de Alejandro Fernández sí es muy activa en redes sociales. Su Instagram prácticamente es un diario, un reflejo de su cotidianidad paseando en la playa, yendo a comer a restaurantes y disfrutando de momentos especiales junto a sus seres queridos.

La playa es uno de los destinos favoritos de Valentina Fernández, y lo ha dejado claro en varias ocasiones. Recientemente compartió una foto presumiendo su estilizada figura en un bikini fucsia neón, que acaparó las miradas de sus fans en redes sociales.

Alejandro Fernández en short floral y camisa rosa con 49 años, confirma que sigue siendo tan guapo como en su juventud Un look arriesgado con el que enamoró a las fans

Aunque es hija de uno de los principales exponentes de la música mexicana, Valentina es una joven bastante sencilla, poco amante de los lujos o de la ropa ostentosa. En lugar que lucir ropa de diseñador, prefiere llevar atuendos más libres y rebeldes como jeans rotos con crop tops y tenis.

Fue así como en otra ocasión, también deslumbró con otro jeans roto a la cintura, combinado con un crop top vino tinto floral y botines blancos. Complementó todo su outfit con un cárdigan negro y un sombrero beige de gamuza, llevando un look coqueto que sirve para la temporada de otoño y de invierno.

Entonces, al vestir de mezclilla, no pueden faltar los shorts: comenzando la pandemia, estuvo viviendo varios meses en la casa de su papá Alejandro Fernández en Puerto Vallarta, disfrutando ese paraíso que es el mar luciendo diversos modelos de bikinis combinados con sus shorts de mezclilla favoritos.

Así que si necesitas inspiración para armar tus looks de fin de año, no dudes en revisar la galería de looks de Valentina Fernández ya que de seguro encontrarás algún outfit que se ajuste a tu estilo y personalidad.

Te recomendamos en video