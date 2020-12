Emilio Osorio y Karol Sevilla tuvieron un romance, así lo confirmó Yuri

El pasado domingo Yuri puso en aprietos a Karol Sevilla y a Emilio Osorio, luego de confirmar que entre el joven y la cantante y actriz hubo un romance.

Durante una de las emisiones del programa ¿Quién es la máscara?, la intérprete de La maldita primavera balconeó al hijo de Niurka Marcos, quien hace unos días lanzó su Niurkalendario, y el productor Juan Osorio; pues expresó que pensaba que detrás de la máscara de Zombie estaba el joven actor que le dio vida a Aristóteles, en la telenovela Mi marido tiene más familia.

Yuri comentó que pensaba que el personaje Emilio puesto que este hizo referencia a que tiene un “corazón roto” y lo relacionó directamente con la supuesta relación que tuvo con Karol Sevilla. Yuri agregó que eso lo había escuchado por los pasillos, pero generó que Emilio se volviera tendencia en redes sociales.

Emilio Osorio enterándose que fue novio de Karol Sevilla#QuiénEsLaMáscara pic.twitter.com/UvBCJFWME1 — edu putifan🎅🏻 (@roseswushu) December 7, 2020

El romance entre los jóvenes sorprendió a sus seguidores, debido a lo corto que pudo haber durado. Incluso en redes sociales se especuló a que éste pudo haber sido la razón por la que la cantante ya no quiso participar en la nueva telenovela de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, protagonizada por Ariadne Díaz, Diana Bracho, René Casados, César Évora, Wendy de los Cobos, Emilio Osorio, Gloria Aura, Julián Gil, Julio Bracho y Rafael Inclán, entre otros.

#QuiénEsLaMáscara no sabia que Emilio Osorio y Karol Sevilla fueron pareja. Debió haber sido una relación super cortita porque de la nada empezaron a cantar juntos y al poco tiempo ella renunció a la novela — robert (@RobertRG31) December 7, 2020

Y es que en un principio se había asegurado que Karol formaría parte del elenco, la también actriz dejó el proyecto, confirmó el mismo Osorio al programa radiofónico Todo para la mujer.

"Karol Sevilla no va y desgraciadamente no fue un término agradable el que tuve con ella. Yo estaba muy entusiasmado y la semana pasada me mandó un emisario a decirme que se bajaba del proyecto, lo cual no me gustó mucho, pero prefiero que sea ahorita y no después", dijo el productor.

Foto | Cortesía.

En cuanto a los motivos de la salida de Karol, dijo "debe tener muchos compromisos, además es muy difícil cuando están en su carrera de cantante y en una novela sabemos que no hay protagonismos, hay un grupo de actores que tienen que participar en contenido. No quiso compartir, pero salí ganando".

Emilio Osorio y Karol Sevilla estrenan canción

En agosto pasado, Emilio Osorio y Karol Sevilla lanzaron el tema Coro de amor, que compusieron juntos por videollamada y finalmente filmaron el videoclip en las calles de Tepoztlán, estado de Morelos.

“Esta canción la verdad la escribimos con muchas ansias, nos agarró la cuarentena y entonces tuvimos que escribirla por videollamada pero fue muy cool”, dijo Sevilla, famosa por su papel de Soy Luna de Disney, en entrevista con el matutino Hoy.

