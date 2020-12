Revelan razones por las que Talina Fernández no dejó entrar a su nieta Paula a su casa

Hace unos días Paula Levy, hija de la fallecida actriz y cantante Mariana Levy, hizo fuertes declaraciones a través de un video en vivo desde sus redes sociales, en donde aseguró que su abuela Talina Fernández la corrió de su casa.

Pese a las desafortunadas declaraciones de la joven, todo parece indicar que las cosas no ocurrieron como lo contó en dicho video.

De acuerdo con la revista TVNotas, Paula acudió con su abuela Talina Fernández en marzo pasado para pedir su ayuda luego de tener una fuerte pelea con su papá, José María Fernández, "El Pirru", quien la corrió de su casa y se deslindó de los pagos de su escuela. Sin dudarlo, la conductora de televisión abrió las puertas de su casa a su nieta y la apoyó en su educación.

Todo parecía ir bien entre nieta y abuela, incluso al principio de la pandemia ambas viajaron a Acapulco a pasar unos días, pero todo cambió cuando Paula se contagió de Covid-19, informó a la revista una persona cercana a la locutora.

Según relató la fuente, Paula salió con sus amigos y se perdió por varios, desatando con ello la preocupación de su abuela y aunque la joven aseguró estar bien, se encontraba en una fiesta en Acapulco.

Para su regreso, Paula llamó a su abuela y le dijo que ya no olía y las cosas no le sabían, además de que tenía malestar en todo el cuerpo, en ese momento Paula se encontraba en casa de su novio pero quería regresar con su abuela. Talina le aseguró que no podía llegar a su casa pues podría contagiarla y al ser una persona de la tercera edad corría el riesgo hasta de morir.

No obstante, Paula no entendió la gravedad de la situación y tomó a mal que su abuela Talina Fernández no le permitiera regresar a casa, pero de acuerdo a la fuente, la conductora siempre ha estado al pendiente de su nieta pues le ha depositado dinero para sus medicinas y comida.

