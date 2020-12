El Capi Pérez está listo para arrancar el Guadalupe Reyes vía streaming

El maratón Guadalupe Reyes es una tradición típica de la cultura mexicana. Esta designación comenzó en la década de 1990, que se refiere al período festivo, intermitente, comprendido entre el 12 de diciembre al 6 de enero.

La pandemia repercutirá en los festejos de este año, pero como dice el Capi Pérez hay cosas que se tienen que adaptar, por esto llega junto a Fran Hevia y Fer Gay para hacer historia.

“Muchas personas hemos vivido un año complicado, así que en el podcast de La resolana sin censura decidimos cerrar el año haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es hacer reír, divertirnos y alejarnos de la sobriedad lo más posible en este año; no se trata de olvidar, pero si dejar de lado los malos ratos y tratando de convivir de la manera más divertida posible, es lo que haremos el 11 de diciembre donde firmemos este tratado donde nos comprometemos a cumplir con todo el Guadalupe Reyes”, señaló Capi Pérez.



Añadió, “los tiempos han cambiado pero hay cosas que nunca dejarán de existir, por eso lo adaptaremos a la versión digital. Va a ser como una competencia donde no solo tendrán que hacer muchas dinámicas, si no también sobrevivir a todo que realmente nadie a sobrevivido hasta el día de hoy [risas]”.

El popular conductor de Venga la Alegría adelantó que el segundo live en vivo tendrá varias sorpresas.

“Más que una competencia, es un compromiso entre los conductores del podcast y los invitados, vamos a firmar un tratado donde nos comprometemos a que básicamente todos los días vamos a pistear, vamos a invitar a la gente, bueno a quien se quiera sumar, que lo haga con el hashtag #tratadoguadalupereyes lo hacemos nada más por divertirnos, no hay mensaje tras de esto. Vamos a estar acompañados por varios amigos comediantes como Ivan La Mole desde Monterrey, Coco Celis, Daniel Sosa, El Diablito, Kristal Silva, Simpson Ahuevo; además de nosotros los conductores Fer Gay, Fran Hevia y yo”.

El podcast del Capi Pérez es de losa más escuchado en México: “Mucha gente nos ve en diferentes plataformas, ya sea televisión, escenario, en la pantalla grande, como en el caso de El Diablito o en concursos de belleza en el caso de Kristal, pero muy pocos nos conocen como somos en la fiesta. Creo que esta es la oportunidad de quitarnos esta máscara a la hora de trabajar en los medios, sentarnos tal cual somos y divertir al público, pues nosotros estamos pasando por lo mismo que cualquier persona del mundo: frustración, preocupación, cansancio de la situación, es como olvidarnos un poquito de eso y pasarla bien”.



Chistes, historias, bromas, anécdotas, música en vivo, retos y juegos tradicionales de la fiesta que caracterizan a su contenido.

El cierre será el 6 de enero del 2021, fecha en la que oficialmente termina el maratón Guadalupe Reyes.

Por último, envío una invitación a los lectores de Publimetro.

"De por si en La Resolana nos pasamos de lanza con los chistes que aventamos, pero esta palabra de 'sin censura nos da muchas libertades de hablar. Tampoco es que nos metamos en temas profundos, ni políticos, ni pisemos callos; la verdad, es que decimos puras tonterías, pero aquí no tendremos limitaciones de decir marcas o groserías (cuando son necesarias solamente) ni nada, es el formato más natural y con la menor cantidad de máscaras, aquí se va a decir y hacer de todo. Pero como es en vivo corremos el riesgo de que pase cualquier cosa, es como una fiesta que se puede descontrolar, se puede alargar hasta la madrugada, quien sabe qué suceda este 11 de diciembre, pero de que vamos con todo, vamos con todo".

Reflexiones del Capi

— “He aprendido a utilizar las redes sociales a manera de motivación, no es que consuma a motivadores, sino que veo a personas que disfrutan mi trabajo, entonces me gusta pensar en ellos cuando siento que tengo jornadas muy largas, ando motivado por la gente que les gusta lo que hago”.

— “Esta industria de hacerle a la mamada es muy generosa, así que estoy abierto a cualquier cosa, cualquier persona que me invite a un proyecto puede contar con que lo voy a dar todo, con esa actitud me han caído todo tipo de propuestas, no me cierro a nada”.

— "Estoy contento, satisfecho y disfrutando mi chamba. Hay momentos en mi carrera que me han costado mucho, de repente volteo al cielo y digo: 'Ay, ya que se acabe esta situación que estoy viviendo', de repente con la rutina, me cuesta recordar esos momentos donde no disfrutaba tanto mi chamba, ahora estoy en una situación donde agradezco por lo que hago y me la paso muy bien".

—“Soy más de fluir, nada de lo que me a pasa lo he planeado. Me gusta vivir con la filosofía de que la vida es muy corta y quién sabe lo que pase en una hora. Si me toca grabar o escribir lo doy todo y le hecho muchas ganas, así me funciona y me divierto más”.

¿Cuándo y dónde verlo?

11 de diciembre a las 21:00 horas. Boletos 99 pesos más cargos, por Boletia.

