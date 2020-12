Salma Hayek revela su secreto para mantenerse sexy a los 54 años

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional, pues ha logrado forjar una carrera en Hollywood desde hace más de dos décadas participando en diversos filmes. Pero además de su talento como actriz, Hayek también es considerada una de las mujeres más sexys del mundo, quien constante mente presume su belleza en redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores.

A sus 54 años Salma Hayek sigue impactando con su escultural figura, por lo que muchos se pregunta cómo logra mantenerse espectacular.

Salma Hayek se robó los Globos de Oro 2020 con su look / AP

Por lo que en esta ocasión, la originaria de Veracruz reveló su secreto y mostró qué es lo que desayuna para seguir sorprendiendo en las alfombras rojas con impactantes vestidos de diseñadores. Por medio de su cuenta de Instagram, Salma Hayek mostró cómo es su primera comida del día.

Salma Hayek revela su receta

Se sabe que diversas celebridades mantienen dietas veganas o mediterráneas para evitar aumentar su peso pero Salma Hayek ha confesado que es una amante de la comida, por lo que prefiere hacer más ejercicio que limitarse ante los manjares de la gastronomía. Además, la actriz mantiene sus raíces mexicanas, pues en su dieta no pueden faltar las tortillas y la salsa verde.

Por medio de su cuenta de Instagram, Salma Hayek publicó un video en el que se le puede ver preparándose un taco con un huevo estrellado, champiñones, arúgula y salsa verde. "Mi receta de taco de desayuno", escribió Salma Hayek, quien sorprendió a sus seguidores.

"Y esa es la forma correcta de comer un taco: ladeando la cabeza para que no se derrame lo qué hay dentro de la tortilla"."Bien mexicana". "Que rico me encanta que desayunas tortilla como buena mexicana y la salsita no puede faltar!". "Viva México y sobre todo Veracruz". "Buenos Días a la Mexicana más hermosa del mundo", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.

Aquí el momento…

