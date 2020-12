Danilo Carrera devela su opinión sobre el exesposo de Michelle Renaud

Desde hace poco más de un año, Danilo Carrera se encuentra en el mejor momento en el terreno personal gracias al hermoso romance que mantiene con Michelle Renaud. Fue exactamente en junio de 2019 cuando los actores confirmaron en redes sociales, tras muchas especulaciones, su noviazgo; sin embargo, su idilio no se limita solo a la relación amorosa que mantiene con ella, también involucra su trato con el hijo de la actriz, Marcelo.

Michelle Renaud comparte video de Danilo Carrera bailando en traje de baño y causa furor en redes El galán presumió sus mejores movimientos para su novia.

Por fortuna, desde que destaparon su enamoramiento, la convivencia del trío ha sido perfecta y es frecuente que ambos continuamente compartan un sinfín de momentos en familia junto al pequeño de 3 años, quien mantiene una estupenda relación con el ecuatoriano, como lo dejan ver los actores en sus redes sociales y numerosas declaraciones en entrevistas.

"Marcelo es un niño mágico, increíble, que siempre nos dio estructura, que siempre nos ayudó a estar conscientes de que tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos para él y para nosotros", aseveró Carrera a Despierta América.

No obstante, en días recientes comenzaron a circular rumores en redes sociales que aseguraban que el exesposo de Renaud y padre de Marcelo, Josué Alvarado, no estaba contento con la convivencia que su retoño tiene con el actor. Al respecto, Carrera se pronunció y no solo reveló si tiene problemas reales con Alvarado, también develó su opinión sobre él.

Danilo Carrera confiesa si tiene roces con el ex de Michelle Renaud

Durante una reciente entrevista con el programa Hoy desde el set de Quererlo todo, melodrama que encabeza con Renaud, el histrión hizo frente a las especulaciones que han estado circulando sobre los supuestos roces que tendría con la expareja de su novia y desmintió que existan problema alguno entre ellos.

“Yo no tengo nada qué hablar del papá de Marcelo”, aseveró para después de dejar claro el buen concepto que tiene del progenitor del bebé. “Creo que es un gran papá, es un gran hombre y el día que se enoje, me dirá a mí…”, confesó entre risas, zanjando así el tema que hace algunos días ya había tocado Alvarado.

Y es que el empresario fue cuestionado en Instagram sobre si le preocupaba que su hijo pasara “más tiempo con Danilo que con él”, a lo que aclaró a través de las historias que el niño es un 50% mamá y el otro 50%, papá y como “cada quien divida y disfrute su tiempo con él, pues (es asunto de) cada quien”; recogió Univisión.

Por otro lado, en su conversación con el matutino de Televisa, Danilo Carrera dejó a un lado los cuestionamientos sobre su relación con el ex de su amada y aprovechó las cámaras para dar detalles del próximo proyecto que lanzará con el que demuestra que es un hombre muy talentoso y con muchas facetas: una novela romántica escrita por él.

“Lo íbamos a publicar ahora en diciembre pero decidimos hacerlo en enero. Ya el libro está escrito, totalmente terminado, (pero) decidí poner unos detallitos más, unos dibujos (…). Les va a encantar, es una historia que viene de mí, que es 100% inventada por mí y es padrísimo saber que le puedes dar algo al público que no existe”, concluyó.

