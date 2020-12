La Lupita está lista para perder su 'virginidad digital'

La Lupita no ha tenido un camino fácil en la música, pero siempre enfrentan los retos con una buena actitud, algo que les permite llegar a 30 años de historia, con un legado importante para el rock en español.

Lino Nava, guitarrista de la banda, compartió lo que será el primer concierto en línea, que definió de una manera muy peculiar: “Estamos como perdiendo la virginidad digital [risas]”.

“Estamos nerviosos porque nunca hemos hecho un streaming, nos tocó una época cuando empezó la Lupita hace 30 años donde hacíamos muchos programas de televisión y hasta estuvimos en Siempre en domingo; ahora con la cuestión del streaming es pensar en lo que nosotros sentimos que es la magia de un concierto, que es como una cuestión de pregunta y respuesta, porque cuando terminamos de tocar una canción hay una respuesta inmediata, afectuosa y cálida del público, ahora será través de un chat… ¡Sin público!”, adelantó Lino Nava.



El músico señaló que la agrupación se ha mantenido activa, a pesar de la pausa que viven los conciertos en vivo.

“Estamos muy contentos porque es nuestro primer concierto prácticamente en un año donde no hemos dejado de sacar música nueva. Hace casi dos meses salió nuestro siguiente disco que es en vivo, que grabamos en la celebración de los 80 años de Radio UNAM, La Lupita en vivo en Radio UNAM, que saldrá en breve en vinil en una edición especial. También, se han reeditado todos nuestros discos en vinil a través de Sony Music. Estamos muy emocionados, pero también no sabremos cómo reaccionar cuando termine una canción y no veamos a la gente gritando, pero es parte de la adaptación, eso también nos forza a tocar lo mejor que podamos… estamos como perdiendo la virginidad digital [risas]”.

La Lupita mantiene esos lazos con sus seguidores y las nuevas generaciones.

“Es alucinante saber que hay gente que tiene nuestra edad, son padres de familia y han compartido la música a sus hijos, eso es increíble. Nos han mandado videos de niños de 7años cantando nuestras canciones, eso la verdad es el apapacho y un piropo gigantesco, porque la música también tiene esa connotación de interacción familiar, que para nosotros es bien importante”.

Irrepetible

La agrupación mexicana entra al mundo digital, con su primer show en este formato.

“Vamos a tocar enteramente nuestro primer disco Pa' servir a usted y luego todas las canciones que nos han estado pidiendo en nuestras redes sociales, sencillos y demás. Hemos preparado un show con visuales, con una revisión de lo que ha sido estas tres décadas de La Lupita. Queremos que las canciones suenen, no como suenan en el disco, pero si como las escuchamos hoy en día, tienen más intención".

Lino Nava añadió, "siempre he creído que la música modifica las neuronas, moléculas y crea magia, por eso somos adictos a la música, a los discos, a compartir historias que son invaluables. Los 30 años que cumplimos el año que viene serán haciendo música sin parar".

Enfrentan momentos difíciles

Héctor Quijada (vocalista) y Lino Nava (guitarrista) son la columna vertebral de La Lupita, que pasa por una etapa complicada, que tiene que ver con la salud de los integrantes.

!El festejo más grande es nunca haber dejado de dar conciertos, aunque se hayan salido algunos integrantes, eso no importa, porque la columna vertebral de La Lupita somos Héctor Quijada, el cantante, y un servidor, ambos somos los compositores que nos ha tocado momentos muy dificiles", dijo Lino.

Agregó, "un momento muy difícil es este, porque nuestro baterista está en coma, nuestro bajista acaba de salir del Covid y yo acabo de salir de cuatro o cinco cirugías para luchar contra algo bien difícil (cáncer), pero aquí estamos; al fin y al cabo, el rock es una manifestación de sobrevivencia y la música nos ayuda a seguir, es sanadora y salvadora, eso es lo más importante, gracias eso, aquí estamos".

¿Cuándo y dónde verlo?

12 de diciembre a las 20:30 horas para arrancar el Guadalupe Reyes. Accesos en sistema Ticketmaster.

