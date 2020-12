Estas son 10 de las telenovelas más emblemáticas de Edith González

Un día como hoy, pero de 1964, llegó al mundo en Monterrey, México, una de las más grandes luminarias que ha tenido este país: Edith González. El talento de la estrella se hizo notorio cuando apenas era una niña durante una visita al programa Siempre en domingo, donde logró acaparar la atención con sus dotes artísticas innatas e innegable carisma.

A partir de ese momento, brilló con todo su esplendor de manera imparable como actriz infantil en numerosas telenovelas y películas, creciendo como persona y como artista en los foros de filmación, lugar desde donde se consolidó como una de las actrices más emblemáticas del medio artístico mexicano con su talento natural, incuestionable belleza y la formación que recibió en actuación.

Lamentablemente, la intérprete que hoy cumpliría 56 años falleció el año pasado tras una ardua lucha contra el cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2016. Su irremediable pérdida enlutó al mundo del espectáculo que la despidió con gran pesar, pero también con mucho de lo que cosechó en vida: el cariño del público, la admiración de innumerables compañeros y el reconocimiento de un país entero que la envolvió desde que arrancó su carrera a temprana edad.

Las telenovelas más notables de Edith González para recordarla

Desde su partida, el recuerdo de la actriz fallecida a los 54 años se mantiene presente en los pensamientos y corazones de sus fans, colegas y sus seres queridos. No obstante, más allá del recuerdo de esta admirable mujer, prevalece el legado que dejó en la pantalla chica con actuaciones en una larga lista de producciones desde su infancia donde quedó inmortalizada.

Y es que al erigirse como una actriz imprescindible, participó en numerosas telenovelas emblemáticas de la televisión mexicana que hoy te recordamos para celebrar la impecable carrera que construyó a lo largo de su vida. Estos son 10 melodramas inolvidables de Edith González.

Cosa juzgada

Esta telenovela de 1970 fue la producción con la que González, con apenas seis años de edad, debutó como actriz en la pantalla chica mexicana.

Los ricos también lloran

Con tan solo 15 años de edad, Edith González se destacó con su impresionante personificación de ‘María Isabel Salvatierra’ en este emblemático melodrama, protagonizado por Rogelio Guerra y Verónica Castro, que fue un éxito insuperable en todo el mundo al ser doblada a más de 20 idiomas y emitida en más 100 países; informó El Heraldo de México.

Soledad

En esta producción de Valentín Pimstein, la regiomontana compartió créditos con notables figuras del mundo de la actuación como Libertad Lamarque y Christian Bach. Asimismo, con su trabajo en esta novela cautivó al productor del melodrama, quien la invitó a protagonizar su próximo proyecto.

Bianca Vidal

Fue en Bianca Vidal donde Edith González se estrenó como protagonista de telenovelas bajo la producción de Pimstein. Con 19 años de edad, la estrella resaltó encarnando a ‘Bianca’, una joven que se enamoraba de su profesor, interpretado por Salvador Pineda.

En carne propia

La telenovela En carne propia representó un gran reto actoral para Edith González, pues en esta trama tuvo que encarnar a tres mujeres. Su galán en esta producción fue Eduardo Yáñez, con quien entabló una estrecha amistad.

Corazón salvaje

No cabe duda de que una de las telenovelas más entrañables de Edith González fue Corazón salvaje, una historia que encabezó con Eduardo Palomo, quien también partió de este mundo demasiado pronto.

Nunca te olvidaré

Otra gran historia estelarizada por la artista fue la de Nunca te olvidaré, un melodrama en el que formó pareja con el actor Fernando Colunga. Durante la grabación de este proyecto, además de una gran química proyectada en la pantalla, ambos protagonizaron una divertida anécdota mientras actuaban apasionados besos para la trama.

"Un día estábamos platicando y llega este (Fernando Colunga) y me hace así (un golpe) y con el tamaño y ya sabes (…). Dije, me voy a desquitar donde él no vaya a poder hacer nada y entonces llega la escena del beso y le muerdo los labios bien fuerte", relató en El show de Cristina. "En la siguiente escena, ¡él me la devolvió! Así estábamos los dos con los labios sangrantes", recordó entre risas.

Salomé

En el año 2001, Edith acaparó la atención del público al demostrar su habilidad para danzar en Salomé, novela en la que dio vida a una sensual bailarina de cabaret que queda completamente enamorada de un distinguido y millonario profesor encarnado por Guy Ecker.

Doña Bárbara

Uno de los más importantes proyectos en la carrera de Edith González sin duda fue Doña Bárbara, una telenovela de Telemundo que encabezó en la piel de la ruda y tenaz ‘Bárbara Guaimarán’, un papel que la marcó y le permitió demostrar su versatilidad al alejarse un gran trecho de los personajes que había encarnado en el pasado.

Para esta ficción, la primera que hizo fuera de Televisa, compartió las cámaras con Christian Meier y Génesis Rodríguez.

Eva, la trailera

Eva, la trailera fue un gran proyecto para Edith González pues de nueva cuenta pudo asumir un reto al interpretar a una mujer nada convencional en los melodramas que maneja un tráiler. Tras el término de esta novela, una de las últimas en las que apareció, la actriz anunció, tan optimista como siempre, que había sido diagnosticada con cáncer a través de sus redes sociales.

