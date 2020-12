Adele luce un conjunto rojo de látex de pantalón skinny animal print con maxi blazer y sombrero

Adele luce los atuendos rojos de la manera más elegante y especial. Es un tono intenso y brillante, así como lo es su personalidad, con la que siempre termina enamorando a todos sus fans alrededor del mundo. Y siempre sabe cómo combinar las prendas rojas a la perfección.

Con un maxi vestido rojo con capa parecía toda una princesa, posando en una sesión de fotos hace un par de años, derrochando elegancia con su estilo tan particular y único. Se trata de un estilo muy favorecedor para las mujeres altas y con curvas, ya que estilizan totalmente la figura.

Adele cautiva con elegancia y modernidad en un blazer off shoulder con un pantalón skinny de traje negro Con este look brillarás en fin de año

Adele enamora con un conjunto de látex rojo de pantalón skinny, maxi blazer y sombrero

El rojo también se puede incorporar de manera elegante a un look total black, como lo hizo Adele hace un tiempo al complementar su outfit con un maxi abrigo rojo de flecos, una pieza muy usada ahora en la temporada otoño/invierno ante las bajas temperaturas. Una forma de estar cómoda y elegante al mismo tiempo.

Pero la intérprete de Someone like you sorprendió totalmente a sus seguidores en una pasada fiesta de Halloween a la que asistió en 2019, con un atuendo de látex arriesgado con el que jamás se había mostrado anteriormente.

Resulta que, junto a sus amigos, Adele disfrutó de una fiesta de disfraces en la que apareció vistiendo su versión del traje de Capitán Garfio, el personaje de Peter Pan, enamorando con un traje rojo animal print de látex, compuesto por un pantalón skinny, un maxi blazer y un gran sombrero.

Incluso, la artista británica sumó a su look un extravagante garfio, tal cual al que usaba el recordado pirata de ficción, llenando de diversión y risas a sus amistades en las sesiones de fotos que tuvieron lugar en la fiesta para guardar el recuerdo de ese momento tan particular y único.

Aunque las canciones de Adele suelen ser bastante melancólicas, la cantante realmente tiene un gran sentido del humor y siempre es el alma de las fiestas: es la que siempre comienza a bailar en la pista, la que siempre está dispuesta a tomarse una foto divertida con sus amigos y, por supuesto, la que primero toma el micrófono para comenzar las rondas de karaoke.

