José Ron se hace nuevos tatuajes y recibe críticas en redes sociales

Si hay algo que le apasiona a José Ron, además de la actuación y de la música, sin duda es hacerse tatuajes. El histrión tiene diversas marcas en todo su cuerpo que luce con mucho orgullo cada vez que tiene la oportunidad. De hecho, tanto es su fascinación por impregnarse la piel con tinta para llenarla con distintos diseños y mensajes que en el pasado ha expresado no importarle si este detalle le hace perder la oportunidad de encarnar algún personaje.

“Yo pienso hacerme más tatuajes. Y si eso me limita a hacer algún personaje, es porque no era para mí. Así lo veo”, aseveró en una entrevista a TVyNovelas tras la grabación de Ringo, el melodrama por el que ganó grandes galardones.

Y tal y como lo prometió en esta plática, el también protagonista de éxitos como Rubí y Te doy la vida ha vuelto a hacerse más tatuajes recientemente, un hecho que, como de costumbre, presumió en sus redes sociales, pero esta vez sus fans no se mostraron muy contentos con su decisión y no se reservaron su opinión al respecto.

Critican a José Ron tras hacerse nuevos tatuajes

A través de su cuenta en Instagram, el tapatío de 39 años compartió el pasado miércoles 9 de diciembre un video a través de los reels en la red social donde se puede ver al artista del tatuaje Aric dibujarle de manera permanente un nuevo diseño, aparentemente en letras hebreas, sobre una de sus rodillas.

“It’s a good day to be, a good day for me, a good day to see”, escribió José en la descripción de la breve grabación, citando parte de la letra de la canción Colors, de Black Pumas, que usó para musicalizar el especial instante para él donde dejó entrever la marca que estaba sumando a su larga lista de tatuajes.

De inmediato, el breve clip desató una oleada de reacciones en las que sobreabundaron los comentarios negativos pues a sus seguidores les pareció que ya tiene demasiados tattoos por todo su cuerpo y “no luce bien” con ellos por lo que le pidieron encarecidamente que ya no se haga más.

“Ya no más tatuajes”, “¡No! Ya tienes demasiados. No me gustan”, “Bello, pero no al uso excesivo de tatuajes”, “¿Por qué tantos tatuajes? Eres muy guapo tan natural”, “No te pongas más tatuajes. Te ves tan lindo sin esas marcas y dibujos en tu cuerpo”, “(…) Vas a parecer el mapamundi”, “Ya pareces mural de Tacubaya” y “¿Por qué tienes tanto tatuaje? Ya no se te mira la piel solo tinta”, fueron algunas de las críticas que recibió entre centenares de comentarios.

No obstante, también hubo quienes lo admiraron por su valentía y elogiaron la belleza de su cuerpo lleno de lo que consideran es un arte.

“Puro arte”, “Me encantan tus tatuajes”, “Hermoso hombre, qué bello eres en cualquier situación”, “¡Todo tu cuerpo cubierto de arte!”, “¡Vaya! Eres muy valiente” y “La idea de la piel como un lienzo en el que puedes expresar y plasmar todo lo que sientes, sueñas y amas es maravillosa. Te felicito por tener la valentía de hacerlo…”, fueron algunos de los halagos que le escribieron sus más de 3 millones de seguidores.

Y, aunque José Ron no difundió fotos del resultado final de lo que se tatuó, el artista que se encargó de dibujar su piel sí publicó en su perfil el trabajo que hizo para el histrión y resultó que no era uno, sino varios tatuajes en la parte frontal de su pantorrilla.

“Y bueno, acá las pequeñas piezas que hice para mi hermano José Ron. De nuevo, agradecerte por toda la confianza y el apoyo. Eres una excelente persona, un placer conocerte, bro”, expresó Aric junto a las postales donde muestra los diseños que le hizo: la locución latina "Carpe Diem”, la imagen de un guerrero medieval arrodillado y una palabra sobre la rodilla.

En cuanto a las críticas, el galán mexicano las omitió por completo y volvió a actualizar su perfil con una segunda publicación donde reveló que está preparando sorpresas para él y sus fans.

