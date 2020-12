Roberto Palazuelos denuncia intento de incendio de su hotel

El actor y empresario, Roberto Palazuelos, denunció a través de sus redes sociales a una pareja conformada por un hombre y a una mujer, de haber intentado incendiar una cabaña de su hotel en Tulum, Quintana Roo

En varias publicaciones, Palazuelos pidió el apoyo de sus seguidores para localizar a las personas que intentaron hacerle daño.

Instagram

“Esta pareja y este otro sujeto fueron sorprendidos prendiendo fuego a mi hotel en una cabaña donde había niños, los estamos buscando. Si alguien puede decirme quiénes son lo voy a agradecer mucho. Ya están relacionados con una carpeta de investigación de la fiscalía de Quintana Roo,por favor ayúdenme a dar con ellos para su pronta detención. Chequen el video en mis stories”, escribió el empresario en su cuenta oficial de Instagram.

El también conocido como “El Diamante Negro”, dijo que ya interpuso una denuncia y que ya existe una carpeta de investigación, por lo que espera dar pronto con los responsables de los hechos.

Sobre lo que ocurrió, dijo que el hombre señalado quiso prender fuego en una de las cabañas del hotel de su propiedad, incluso cuando había dos niños dentro, hijos de su socio, una niña de 7 y un niño de 5 años.

“A mí no se me va a olvidar la cara de ese hombre nunca, se va a tener que ir de Quintana Roo y no volver a parar aquí, porque el día que se pare aquí yo lo atoro”, agregó Palazuelos en Twitter.

instagram

El protagonista de la exitosa serie 40 y 20 desconoció las razones que habrían llevado al sujeto a querer prenderle fuego a su hotel, pero le atribuyó que se trata de envidia, pues no tiene problemas con nadie y mucho menos ni enemigos.

Aseguró que son mexicanos. “Estuvieron comiendo en el restaurante, tenemos más imágenes de adentro y tenemos los testimonios de los meseros que lo atendieron y nos están describiendo sus acentos, su manera de hablar”, aseguró Roberto Palazuelos.

Indicó que desde que los vio en el hotel, se le hicieron sospechosos, pero nunca pensó en sus intenciones.

“Se me hizo una persona muy rara, le vi los ojos muy raros, como que estaba drogado, y la señora que lo acompaña también. Y hay un tercer gordito que se le acerca”.

Por ahora, el actor deberá esperar el avance de las investigaciones, para proceder en su contra.

