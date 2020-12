¡La llama 'vieja loca'! Cepillín explota contra Paty Navidad por vacuna contra Covid-19

Cepillín se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de los últimos meses, pues sus declaraciones han dado mucho de qué principalmente el mundo del espectáculo. En esta ocasión, el famoso y reconocido payaso arremetió contra de Paty Navidad, quien se ha pronunciado en contra de la vacuna de Covid -19.

Cabe destacar que en diversas ocasiones Paty Navidad ha publicado videos en sus redes sociales mencionando que la vacuna contra el Covid-19 cuenta con "nanotecnología para modificar nuestro ADN". Por esta razón, Cepillín explotó contra Navidad y calificó como una mujer trastornada.

Cepillín / Instagram

"No sé quién es Paty Navidad, una vieja loca, perdón lo de loca porque al rato lo toman a mal, una mujer trastornada, también lo van a tomar a mal. Una mujer que no sabe lo que dice porque oye están en contra del mundo, de que existe el Covid-19 y ella dice que no existe y que van a meter los chips, si con el puro celular ya estás bien localizado. Paty Navidad te mando un beso, chula", dijo Cepillín durante una entrevista para el programa Sale el sol.

Cepillín sí se vacunará contra el Covid-19

Asimismo Cepillín destacó que él no morirá a consecuencia del coronavirus. "De gripa no me voy a morir, de Covid no me voy a morir, lo más seguro es que me vaya a morir de un infarto pero no va a ser pronto", aseguró Cepillín, quien también añadió que sí se vacunará contra el virus.

"Definitivamente que sí, no sean escépticos, mi mamá me vacunó desde chiquito contra para el sarampión, rubéola, tuberculosis, entonces esta es una vacuna más", aseguró Ricardo González Gutiérrez, quien durante cuarenta años ha interpretado a Cepillín.

Pero eso no fue todo, pues en dicha entrevista el payaso también criticó severamente al fallecido conductor Raúl Velasco. "Era un ignorante barbero que se coló en la televisión y que me disculpen todos lo demás que están escuchando esto pero yo viví en carne propia lo pequeñito de acá el señor Raúl Velasco", enfatizó. Asimismo habló de Chabelo, quien ha protagonizado cientos de "memes" sobre su edad. "Chabelo es una institución (…) Él aguanta todo, es un inmortal", indicó.

Aquí el momento…

¡Ricardo González "Cepillín" asegura que con el único que tuvo problemas fue con Raúl Velasco y además asegura que él sí se pondría la vacuna #COVID_19!#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/n5vVfhElMq — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) December 11, 2020

