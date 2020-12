Guillermo del Toro revela la influencia de Bee Gees en su vida

Guillermo del Toro se encuentra en la última parte del rodaje de Nightmare Alley en Toronto, además de otros proyectos como Scary Stories to Tell in the Dark 2 y Pinocchio.

El cineasta mexicano regresó a Twitter, para compartir algo que lo marcó en su vida.



"Acabo de ver este documental hermoso, conmovedor, humano y profundo: se cuentan las verdades, el viaje emocional y las hermosas canciones que me hablaron en muchas etapas de mi vida", confesó el cineasta al recomendar el documental The Bee Gees :how can you mend a broken heart que se estrenó este fin de semana por HBO.

Los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb alcanzaron la fama temprana en la década de 1960 y escribieron más de mil canciones. Esta película sigue el ascenso del grupo y las complejidades de trabajar tan íntimamente junto a la familia.

"Sinceramente espero que todos lo disfruten. Gracias.#BeeGeesHBO", agregó Barry Gibb en su cuenta en Twitter,

El documental que narra los triunfos y obstáculos de los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb, también conocidos mundialmente como The Bee Gees.

Esta película sigue el ascenso meteórico de The Bee Gee mientras cabalgaban por las cimas de la fama y la fortuna, negociaban los caprichos del negocio de la música en constante cambio y navegaban por las complejidades de trabajar tan íntimamente junto a la familia.

I just watched this beautiful, moving, human and deep documentary – truths are told, emotional journey and gorgeous songs that spoke to me at many stages of my life. https://t.co/6BfeE04JWP — Guillermo del Toro (@RealGDT) December 13, 2020

I sincerely hope you all enjoy it. Thanks. #BeeGeesHBO pic.twitter.com/LOcAoFuRgO — Barry Gibb (@GibbBarry) December 12, 2020

¿De qué trata el documental?

La historia nos lleva desde su infancia en la Australia de los años 50 hasta el crisol artístico del Londres de los 60 y la costa bañada por el sol de Miami, Florida. La banda creó un sonido distinto con su armonización de tres partes, formando sus voces melódicas un nuevo tipo de instrumento.

Como suele pasar con Guillermo del Toro recibió varios mensajes por compartir sus recuerdos, sobre todo musicales.

