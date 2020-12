Angela Aguilar, el puente que conecta el pasado con el futuro de la música mexicana

Ángela Aguilar no sólo ha conquistado a sus seguidores con su voz y el talento que demostró desde los nueve años cuando lanzó su primer tema La chancla, gran éxito de su abuelo Don Antonio Aguilar, que hasta ahora rebasa los 45 millones de vistas sólo en YouTube; también lo ha hecho con contenido de interés que suele compartir en sus redes sociales y le ha permitido conectar con generaciones jóvenes como ella.

En sus redes sociales oficiales, Ángela Aguilar ha mostrado su evolución no sólo artística en su carrera también como modelo e influencer.

"Gracias por todo, gracias por tanto. Un año más lleno de amor, de aprendizajes y sabiendo lo que no entendía y encontrando cosas que me falta por aprender. Aunque ya no soy tan niña, sigo siendo la misma", compartió la cantante en la recta final del 2020.

Ángela Aguilar vuela con sus propias alas hacia el éxito

La hija de Pepe Aguilar se ha vuelto la conexión para llevar la música mexicana a las nuevas generaciones. Ángela es la más joven de la dinastía Aguilar, familia de grandes músicos de la que destacan su abuelo Antonio Aguilar, su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar, por ello no es de extrañar que haya sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino, tenga tres discos de estudio y haya comenzado este año con el pie derecho y llena de trabajo tras lanzar su nuevo material Baila esta cumbia, un tributo a la reina del Tex Mex, Selena Quintanilla.

Christian Nodal dio su opinión sobre la joven cantante, con quien compartió el tema Dime cómo quieres, que se convirtió en un éxito y muchos famosos hicieron su propia versión en TikTok.

La joven cantante se ha convertido en una figura muy popular, que es buscada por artistas del género regional mexicano y el pop, como recientemente lo hizo la familia Rivera.

"Angela Aguilar es un monstruo musical, además está conectadas a otra generación que mi hermana no. Nuestro trabajo es conectar a nuevas generaciones con mi hermana para que siga trascendiendo y creciendo Jenni Rivera", dijo Juan, hermano de la Diva de la Banda, quien le manó un mensaje especial.

La conexión que Ángela tiene con sus fans se ha reforzado con las redes sociales, tan sólo en Instagram tiene casi cinco millones de seguidores

Estrena figura

Dentro de todos las sorpresas que dio este año, Angela presentó una muñeca inspirada en ella.

"¡Por tiempo limitado, mi muñequita esta ya disponible nuevamente en pagina oficial! El mejor regalo para esta Navidad #NavidadConÁngela #LaPrincesaDeLaMúsicaMexicana", dijo la cantante,

