Jennifer Lopez enamora con un low cut jean y crop top negro con tiras cruzadas

Con 51 años cumplidos, Jennifer Lopez ha desafiado al paso del tiempo y se ve como una jovencita, con un cuerpazo que ha enamorado a millones alrededor del mundo y más vigente que nunca en el mundo del cine y la música.

Musa de diseñadores como Versace y Balmain, la protagonista de Hustlers no para de sorprender en sus redes sociales con reveladoras fotos presumiendo su casi perfecto estado físico, incluso desnudándose por completo para la portada de su último sencillo 'In the morning'

También deja ver la pasión que siente por la moda, siendo ella misma la protagonista y embajadora si se quiere de varias tendencias que dominaron los últimos años, entre ellas los low cut jeans, una muy sensual.

Mamá de Jennifer Lopez deslumbra con su belleza a sus 74 años en un vestido azul bordado con encaje y mangas de malla Luce tan hermosa con la diva del Bronx

Jennifer Lopez sensual y elegante con un low cut jeans desgastados y mini top negro

En una foto de hace algunos años, Jennifer Lopez lució unos low cut jeans azules desgastados y con detalles de cuero en sus bolsillos traseros. Los combinó con un mini top negro de tiras cruzadas sobre su abdomen plano.

El cabello recogido y unos lentes oscuros le otorgaron al outfit toques playeros y relajados, perfecto para una salida durante el día con los amigos, nada elegante ni pomposo pero sin perder la belleza y delicadeza.

Jennifer Lopez está tomando un merecido descanso para finalizar el 2020, un año en el que lanzó varios sencillos exitosos, protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y fue nominada a su segundo Globo de Oro, nada mal para la diva del Bronx.

Sus dos sencillos junto al colombiano Maluma son de los más escuchados en las listas de música latina del año, llevando a su carrera a puntos muy altos, los cuales de seguro superará con los proyectos que prepara, entre ellos una nueva comedia romántica protagonizada con Owen Wilson, donde participa el mismo cantante colombiano.

