El desacierto de Maluma con su traje y bóxers en la alfombra roja de los AMAs

Maluma se presentó en los American Music Awards, lo hijo junto a Jennifer López, lo que resultó un momento épico para la historia de los premios.

JLo lució un body negro que marcaba sus curvas a la perfección e interpretó Pa'ti, a ella se le unió el ahora llamado Papi Juancho, Maluma, para acompañarla en Lonely.

There are no words. Only fire emojis.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥@JLo x @maluma x #AMAs pic.twitter.com/2Ur6O9FfiW

— American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020