Mira cómo luce hoy 'Román', el odioso vecino de “Betty, la fea”

Desde su estreno hace 21 años, la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea ha estado acaparando el gusto de diversas audiencias en centenares de países con las excitantes vivencias de la poco agraciada pero muy inteligente economista ‘Beatriz Pinzón Solano’ desde que consigue trabajo como secretaria en la prestigiosa empresa Ecomoda.

Cuando se emitió el primer capítulo de este melodrama en 1999, era un todo un riesgo que la protagonista fuera una mujer alejada de los arquetipos de belleza que imperan en la televisión, pero la entrañable ‘Betty’ se ganó a los televidentes desde los primeros segundos con su particular personalidad, nobleza y divertidas vivencias con las que más de uno se podía identificar.

Sin embargo, esta modesta, ingenua, a veces triste pero muy leal mujer criada bajo el seno sobreprotector de sus padres no fue la única que acopió la atención del público, también lo hicieron más de una veintena de inolvidables personajes que fueron testigos de su transformación y el triunfo de su romance con su jefe, ‘Armando Mendoza’.

Muchos de estos roles fueron sus amigos, se avocaron a apoyarla e impulsarla en todos los aspectos de su vida; mientras, otros fueron sus detractores, aquellos que continuamente arremetían contra ella por su aspecto y buscaban minar su autoestima, entre ellos destacaba ‘Román’, su odioso vecino.

Como recordaremos, el popular bully del vecindario no perdía ninguna oportunidad para burlarse de ‘Betty’ y de su mejor amigo, ‘Nicolás’, y hacerles la vida miserable. Desde los primeros episodios, despertó la aversión del público con sus villanías hacia los singulares amigos, como la vez que organizó una apuesta con uno de sus secuaces para que hiciera creer a ‘Betty’ que él estaba interesado en ella.

Este inolvidable personaje fue encarnado impecablemente por el actor Diego Cadavid quien, aunque había arrancado su carrera en la televisión en 1995 con un papel en la telenovela Padres e hijos, alcanzó una gran fama e impulso a su trayectoria con su interpretación de ‘Román’ en el teledrama escrito por Fernando Gaitán.

Desde entonces, han pasado más de dos décadas en las que el histrión ha crecido desde su pequeño papel en Betty, la fea hasta convertirse en lo que es hoy en día: una de las estrellas más importantes en Colombia. Mira cómo luce hoy y a qué se ha dedicado los últimos 21 años de su vida.

Así cambió ‘Román’, el vecino “bully” de Betty, la fea

Luego de destacarse con su actuación en Yo soy Betty, la fea con apenas 21 años de edad, Diego Cadavid continuó imparable construyendo una exitosa trayectoria artística en el mundo del espectáculo colombiano que le ha permitido seguir vigente en las pantallas dentro y fuera de su país natal.

Y es que aunque solo participó en 18 capítulos del melodrama más exitoso de todos los tiempos, el joven acaparó la atención con su talento y logró hacerse rápidamente con numerosos papeles en notable producciones de Colombia que han sido exitosamente exportadas.

Entre los proyectos más notables en los que ha participado tras ser ‘Román’ en Betty, la fea, destacan María Madrugada (2002), Amor a la plancha (2003), Mesa para tres (2004) y La saga, negocio de familia (2004-2005), una exitosa serie que es considerada de las mejores producciones de la televisión colombiana.

Con esta obra de ficción, Cadavid se consagró como actor definitivamente encarnando de manera impecable tres personajes pertenecientes a la misma familia en distintas épocas.

Igualmente, brilló con su trabajo en teleseries como El cartel de los sapos (2008), 5 viudas sueltas (2013-2014), La ronca de oro (2014), Contra el tiempo (2016), Ingobernable (2017), Señora Acero (2018-2019), El general Naranjo (2019) y Adentro, proyecto en el que participó este año con el rol de ‘Camilo’.

Asimismo, ha hecho carrera en el cine con cintas como Te busco (2002), Soñar no cuesta nada (2006), La lectora (2012) y El empantanado (2016), por mencionar algunas. Además de que ha acumulado experiencias también como presentador de televisión.

Sin embargo, aunque por su trabajo actoral Diego ha ganado numerosos premios y reconocimientos importantes en su país, este no es el único escenario donde ha brillado. El colombiano también es un destacado músico y productor perteneciente a la banda The Mills, una agrupación donde ha cosechado más aplausos y satisfacciones a su envidiable vida profesional tocando la batería desde 2007.

También ha participado en proyectos junto a artistas como Ricky Martin y Sebastián Yatra, con quienes grabó el videoclip de Falta amor.

Por otro lado, Cadavid es un igualmente un apasionado por la fotografía, profesión que aprendió desde muy pequeño y que ha realizado con gran gozo en el pasado. No obstante, ha confesado que fue la música la que lo adentró en el medio artístico.

“Ha sido muy raro, pero siempre fue la música la que me guió. Desde los 12 años estoy tocando batería, a los 13 inicié un curso de música y toda mi infancia estuvo enfocada a esto. Yo siempre he tenido determinado que la música era a lo que me quería dedicar, pero en el transcurso de esto apareció la actuación y la vi como una opción económica”, contó a Vanguardia en 2015.

En cuanto a cuál de sus tres carreras prefiere, manifestó a la citada publicación: “La verdad siempre me niego a esa pregunta porque todas tienen sus cosas muy buenas y malas. Las tres las disfruto y quisiera hacerlas durante toda mi vida, aunque para mi cada profesión tiene su momento, por eso termino un proyecto y cojo otro hasta cansarme”.

Actualmente, Diego tiene 42 años y es como los buenos vinos pues luce tan guapo o incluso más que cuando apareció como ‘Román’ en Yo soy Betty, la fea gracias a que cuida muy bien su salud física y mental.

En esta red social, donde acumula más de 700 mil seguidores, continuamente comparte postales de sus muchas facetas, algunos atisbos a su cotidianeidad y su exitosa carrera profesional que sigue indetenible, pues hace poco se embarcó al elenco de la nueva versión de Café con aroma de mujer, novela donde encarnará a ‘Iván Vallejo’.

Y en su vida personal también vive con éxito, pues la completísima luminaria forma una de las parejas sentimentales más seguidas y queridas en Colombia con la actriz y modelo Laura Archbold, con quien lleva cinco años de relación en los que además de amor, han compartido créditos.

