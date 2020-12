Hijo de Lupita D'Alessio es brutalmente golpeado; acusa a Arturo Montiel de las agresiones

César D’Alessio, hijo de la cantante Lupita D’Alessio, denunció a través de las redes sociales que fue golpeado por el político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Arturo Montiel y su familia, luego de que realizara una presentación musical en la casa del político.

A través de un video en vivo en el que aparece ensangrentado, el cantante advirtió que si algo le sucedía a él o a su novia, quien también acudió al evento, hacía responsable al político pues también lo amenazaron de muerte.

César D’Alessio apareció golpeado, con el rostro sangrado y con dificultad de hablar debido a los golpes que recibió.

“Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia”, inició D’Alessio en la primera transmisión que realizó.

César D’Alessio reveló que fue contratado para cantar durante tres horas en un evento, sin embargo cantó dos más. Sin dar detalle de cómo inició todo, el hijo de Lupita D’Alessio explicó que lo sacaron a golpes y que incluso encerraron a su novia en un auto para poder golpearlo.

“Yo no sé si esto funcione o no funcione, vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI él me contrató para tres horas hice cinco horas de evento… me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, indicó el cantante.

En otra transmisión en vivo, César D’Alessio advirtió que era amenazado de muerte por parte de Arturo Montiel y su familia, así que lo responsabilizó por si algo le sucedía.

“Familia nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí, si nos pasa algo si nos morimos es culpa del señor Arturo Montiel. Pido que me ayuden, que me ayuden a salir de aquí…El señor Arturo Montiel, Arturo Montiel, Arturo Montiel él me hizo esto. El señor Arturo Montiel y sus hijos me hicieron esto”, indicó el hijo de Lupita D’Alessio.

“Sigo mandando videos pero me siento amenazado. Estoy temiendo por mi vida. Este es mi estado físico. La gente que me conoce sabe que yo vengo a trabajar. Voy a levantar una denuncia. La gente que piensa que la política de México, la gente que cree que el PRI es una pinche porquería, esto es una pinche porquería”, agregó.

Finalmente, el joven compositor explicó que su pareja también fue víctima de violencia de género, pues la tocaron sin su consentimiento.

“A mi mujer la manosearon, a mi me agarrón a putazos es gente sucia, igual que el PRI. Si me dan un balazo ustedes saben quién fue… Arturo, él fue el que me mató”, concluyó.

Más tarde, César D’Alessio compartió una fotografía desde el Ministerio Público: “Este es el estado en el que me dejó el hijo del ex gobernador del Estado de México Arturo Montiel ¡Exhorto a todos mis amigos personales y del medio que compartan este abuso!”, escribió junto a la foto que después eliminó.

Por su parte, su hermano, el también cantante Jorge D'Alessio agradeció las muestras de cariño y apoyo con un mensaje en Twitter.

Gracias a todos por su preocupación, mi hermano @Cesardalessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está solo, bendiciones a todos. — Jorge D’Alessio (@jorgedalessio) December 16, 2020

