Lupillo Rivera reveló que dio positivo a covid-19 y comparte su terrible experiencia con el virus

A pesar de ya haberse levantado algunas restricciones en comercios y sitios de trabajo, el virus del covid-19 aun sigue presente en todo el mundo, con miles de contagios a diario, entre ellos el de Lupillo Rivera quien relató un poco su terrible experiencia con la enfermedad.

El intérprete de El Moreño y Sufriendo a Solas, fue una de las más recientes celebridades en dar positivo a este infame coronavirus a principios de diciembre, decidiendo mantenerlo en secreto y solo comentarlo hace poco en sus redes sociales. Su novia y sus tres hijos también se contagiaron.

Ya curados y con resultado negativo en la última prueba, el cantante reveló que no fue fácil su padecimiento, comentando "Para los incrédulos que dicen que no existe, sí existe, se siente bien feo. Apenas estoy volviendo a agarrar el olfato otra vez, el sabor ya lo tengo otra vez".

View this post on Instagram

Señaló que el casi tener que llevar a su hija al hospital fue motivo suficiente para mantener todo en secreto, sin alarmar a sus seguidores y al público en general, incluso ocultándolo de uno de sus hijos que padece asma.

"Todos estamos bien. Yo no quería publicarlo porque mi hijo padece asma y no quería que se me asustara, tenía miedo de que se enfermara".