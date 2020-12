Consuelo Duval luce un exquisito vestido floral tipo camisón perfecto para fin de año

Consuelo Duval abrió su corazón con el público en el más reciente programa de Netas Divinas, donde conversó con Daniela Magún sobre lo complicado que fue enfrentar la tensión de la pandemia e, incluso, superar la infección del virus.

Lo más complicado para la actriz cómica, sin duda, fue vencer los miedos que la invadían. "A mí, este año me ayudó a lidiar con el miedo. El miedo es parte de mi vida siempre, desde chiquita (…) me ayudó a ver cosas de mí que no me gustan, a trabajarlas en solitario, a pensar y en decir 'bueno ya, ahorita que pase todo esto sí salgo reinventada sí salgo nueva' y con muchas más ganas de vivir sin miedo", comentó mientras conversaba con el resto de conductoras del programa de Unicable.

"He aprendido como a controlar a mi cerebro de los pensamientos catastróficos a los que se va y quitarme de encima (…) ya sí, la verdad disminuyó el miedo", añadió en relación a la infección de Covid-19 que superó, experiencia que también le ayudó a ser más fuerte en cuanto a sus emociones.

Pero hoy en día, Consuelo Duval está totalmente recuperada y enamorando en cada una de sus apariciones con sus acertados atuendos en pantalla. Con un look casual y coqueto se mostró recientemente en Netas Divinas, luciendo un jean skinny básico con un elegante camisón negro off shoulder y bordada con diminutas perlas negras.

Y recientemente, enamoró con un vestido marrón estampado con flores estilo camisón, una opción casual y elegante que puede servirte perfectamente para celebrar las fiestas navideñas y de fin de año. Es una prenda ideal para estilizar la figura y disimular rollitos en la cintura.

Entonces, este tipo de vestidos luce perfectamente con una sandalias beige de plataforma, tal cual las usó Consuelo Duval, o si quieres estar más cómoda puedes combinarlo con un par de tenis blancos o beige, tonos suaves que se ven genial con prendas de vestir marrones.

